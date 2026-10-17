Китайский мужчина прожил восемь лет с металлической палочкой в горле

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Китайский мужчина прожил восемь лет с металлической палочкой в горле

46-летний житель китайского города Далянь восемь лет прожил с 12-сантиметровой металлической палочкой, застрявшей у него в горле. Мужчина, обратившийся недавно к врачам из-за сильной боли, наконец избавился от инородного тела. Об этом сообщила Центральная больница города Далянь.

Пациент по фамилии Ван пожаловался на сильную боль в горле и ощущение инородного предмета. Рентгенологическое обследование показало, что в его горле находится 12-сантиметровый металлический предмет. Мужчина рассказал, что случайно проглотил металлическую палочку во время еды восемь лет назад.

После происшествия он ощущал в области шеи чувство удушья и периодическую боль в горле, однако дыхание не было затруднено. Сначала врачи попытались облегчить дискомфорт. Но поскольку для удаления палочки требовался разрез шеи и существовали риски операции, Ван отказался от хирургического вмешательства.

В течение последующих восьми лет он жил, привыкнув к периодически возникающей легкой боли. Однако недавно горло стало сильно болеть, особенно по утрам. Когда обезболивающие препараты перестали помогать, он срочно обратился в больницу.

Врачи удалили металлическую палочку без разреза

Обследование не выявило вокруг инородного тела явных следов травм, кровотечений или нагноений. Тем не менее металлическая палочка могла повредить ткани горла, а также нанести ущерб близлежащим кровеносным сосудам и слизистым оболочкам.

Медицинский персонал под руководством доктора Хуан Вэйпэна вместо разреза шеи выбрал малоинвазивный хирургический метод через ротовую полость. В результате 12-сантиметровая палочка из нержавеющей стали была извлечена целиком.

После нескольких дней наблюдения боль и дискомфорт в горле пациента быстро уменьшились, а застой крови в слизистой оболочке постепенно спал.

Врачи предупредили население

Больница опубликовала этот случай в качестве предупредительного примера для общественности. Специалисты подчеркнули, что если посторонний предмет был случайно проглочен или попал в тело, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Длительное нахождение такого тела в организме может травмировать окружающие ткани и стать причиной опасных осложнений. Случай же Вана показал, что игнорирование проблемы, которая поначалу кажется незначительной, может привести к серьезным последствиям.

ДаляньВанХуан Вэйпэнметаллическая палочка
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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