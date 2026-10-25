В России у мужчины из бронха извлекли протез из пяти золотых зубов

В российском городе Стерлитамак врачи извлекли из бронха мужчины, долгое время страдавшего от кашля, протез, состоящий из пяти золотых зубов.

Несмотря на регулярный кашель, мужчина сначала думал, что это простуда или возрастное явление. Однако со временем его состояние ухудшилось, и он был вынужден обратиться за медицинской помощью.

В ходе обследований выяснилось, что в его дыхательные пути попал зубной протез и застрял в одном из бронхов. Как оказалось, мужчина проглотил протез во сне примерно два года назад, но даже не заметил этого.

Врачи с помощью хирургической операции успешно удалили инородное тело из дыхательных путей. Сообщается, что в настоящее время состояние пациента хорошее, его жизни ничто не угрожает.

Данный случай еще раз доказывает, что нельзя оставлять без внимания затяжной кашель. При появлении таких симптомов важно обратиться к врачу для выяснения причины.