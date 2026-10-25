В Бразилии двое рабочих в поисках друг друга сами того не зная начали ходить кругами (видео)

На животноводческой ферме в Бразилии во время установки огромного водяного бака произошла неожиданная и забавная ситуация. Они потеряли друг друга из виду и начали искать коллега. Однако мужчины не заметили, что стоят по разные стороны большого бака и повторяют движения друг друга. Об этом сообщает издание Azteca Jalisco.

На видео видно, как один из рабочих начинает двигаться вокруг бака, а второй идет в том же направлении. В результате вместо того, чтобы сблизиться, они продолжают двигаться по кругу.

Видео с этим интересным моментом распространилось в социальных сетях. На нем запечатлено, как обычный рабочий процесс превратился в комичное недоразумение.