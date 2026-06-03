Китай стал первой страной, разрешившей коммерческое применение инвазивного мозгового импланта

·50·Технологии
Китай стал первой страной, разрешившей коммерческое применение инвазивного мозгового импланта

Китай стал первой страной в мире, разрешившей коммерческое использование инвазивного нейрокомпьютерного интерфейса (БКИ). Имплант НЭО, разработанный шанхайской компанией Неуракле Течнологй и учеными Университета Цинхуа, предназначен для пациентов с параличом вследствие травм спинного мозга. Это устройство стало первым инвазивным БКИ-продуктом, прошедшим этап клинических испытаний и вышедшим в широкую медицинскую практику. Об этом сообщает Иксбт.ком со ссылкой на источник.

Эффективность новой технологии доказана на примере 39-летнего Дун Сюэя. Мужчина, парализованный ниже шеи после автокатастрофы шесть лет назад, после имплантации НЭО и 11-месячного курса реабилитации снова начал писать собственной рукой. Устройство размером с монету, а его датчики устанавливаются на защитный слой мозга, не повреждая кору. Этот метод считается более безопасным по сравнению с имплантом Н1 проекта Неуралинк, основанного Илоном Маском.

Система НЭО считывает сигналы мозга и преобразует их с помощью компьютера в команды для специальной роботизированной перчатки. По словам экспертов, отсутствие прямого проникновения датчиков в кору головного мозга снижает риск кровоизлияний и образования рубцов. Благодаря этому китайским регуляторам удалось ускорить процесс регистрации данной технологии.

Правительство Китая объявило развитие нейротехнологий стратегическим приоритетом. Имплант НЭО уже интегрируется в национальную систему медицинского страхования, что в будущем позволит частично покрывать расходы пациентов на лечение. В настоящее время ряд китайских компаний, таких как НеуроКсесс и СтаирМед, активно ведут исследования в этом направлении.

КитайНейрокомпьютерный ИнтерфейсBCIНейротехнологииМедицина
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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