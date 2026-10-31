Деревянное приспособление узбекского мастера, изготовленное без клея, вызвало интерес у иностранцев (видео)

·73·Общество
Деревянное приспособление узбекского мастера, изготовленное без клея, вызвало интерес у иностранцев (видео)

Узбекский ремесленник привлек внимание в социальных сетях необычным приспособлением, изготовленным из цельного куска дерева. Самая интересная особенность этого изделия, предназначенного для книг, планшетов и телефонов, заключается в том, что при его создании не использовались ни клей, ни гвозди.

Благодаря мастерству ремесленника отдельные части дерева были подогнаны друг к другу, образовав сложную конструкцию. Такой метод характерен для искусства изготовления «лавха» — одного из образцов традиционного ремесла, издавна применяемого в узбекской резьбе по дереву.

Лавх — это обычно деревянная подставка, используемая для чтения книг, в частности, Корана. Некоторые его виды изготавливаются из цельного куска дерева и складываются-раскладываются без использования гвоздей, клея и шарниров.

На видео запечатлено, как узбекский мастер представляет иностранным туристам лавх — традиционное изделие национального ремесла. Мастер на английском языке объясняет и показывает, что данное приспособление можно использовать 6–7 различными способами.

В частности, он на практике демонстрирует, что на лавх можно поместить книгу, телефон, планшет и даже компьютер. Туристы, увидев уникальную конструкцию и многофункциональность изделия, не скрывали своего восхищения.

Этот лавх продемонстрировал не только высокое мастерство узбекских мастеров, но и то, что традиции национального ремесла занимают свое место и в современной жизни.

узбекское ремеслорезьба по деревулавх
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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