Трамп и его супруга Мелания раздали детям подарки на Хэллоуин в Белом доме (видео)
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп 29 октября приняли участие в традиционном мероприятии, организованном в Белом доме по случаю Хэллоуина. Они встретили детей, пришедших в праздничных костюмах, и раздали им сладости.
Мероприятие прошло на Южной лужайке Белого дома. Дети, наряженные в костюмы различных персонажей, встретились с президентом и его супругой. Трамп и Мелания фотографировались с ними, а некоторым детям даже оставили автографы на костюмах.
Во время праздника были организованы музыкальные выступления и различные развлекательные мероприятия. Также над Белым домом на низкой высоте пролетел президентский самолет Air Форке Оне, что привлекло внимание участников мероприятия.
Для справки: Хэллоуин ежегодно отмечается 31 октября. В США накануне праздника существует традиция, когда дети, нарядившись в костюмы различных персонажей, ходят по домам и просят сладости.
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