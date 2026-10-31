Трамп и его супруга Мелания раздали детям подарки на Хэллоуин в Белом доме (видео)

·66·Мир
Трамп и его супруга Мелания раздали детям подарки на Хэллоуин в Белом доме (видео)

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп 29 октября приняли участие в традиционном мероприятии, организованном в Белом доме по случаю Хэллоуина. Они встретили детей, пришедших в праздничных костюмах, и раздали им сладости.

Мероприятие прошло на Южной лужайке Белого дома. Дети, наряженные в костюмы различных персонажей, встретились с президентом и его супругой. Трамп и Мелания фотографировались с ними, а некоторым детям даже оставили автографы на костюмах.

Во время праздника были организованы музыкальные выступления и различные развлекательные мероприятия. Также над Белым домом на низкой высоте пролетел президентский самолет Air Форке Оне, что привлекло внимание участников мероприятия.

Для справки: Хэллоуин ежегодно отмечается 31 октября. В США накануне праздника существует традиция, когда дети, нарядившись в костюмы различных персонажей, ходят по домам и просят сладости.

Дональд ТрампМелания ТрампБелый домХэллоуин
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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