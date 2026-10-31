Исторический чемпионат ФИФА в Баку: сборная Узбекистана У-15 стала лучшей в Центральной Азии

В столице Азербайджана, городе Баку, завершился первый в истории футбола турнир среди юношей до 15 лет — ФИФА У-15 Чемпионат мира &амп; Фестивал. На этом масштабном мундиале, в котором приняли участие представители 189 национальных ассоциаций, юношеская сборная Узбекистана У-15 показала лучший результат среди команд Центральноазиатского региона.

В соревнованиях, проходивших с 24 по 30 октября, узбекские юноши заняли 42-е место в общем зачете, значительно опередив всех своих конкурентов по региону.

Дерби соседей: уверенная победа Узбекистана

Один из самых важных и примечательных матчей турнира состоялся в рамках группового этапа:

Принципиальное противостояние: В групповых матчах встретились юношеские сборные Узбекистана и Казахстана;

Уверенная победа: В этой встрече наши соотечественники забили 2 безответных мяча в ворота соперника и одержали победу со счетом 2:0 ;

Авторы голов: На 28-й минуте счет открыл Жавохирбек Эркинов, а на 34-й минуте Роман Айзатуллов закрепил преимущество, поставив финальную точку.

Показатели сборных Центральной Азии

Среди 189 стран команды Центральной Азии расположились в итоговой рейтинговой таблице следующим образом:

1. Узбекистан — 42-е место (лучший результат в регионе);

2. Кыргызстан — 52-я позиция;

3. Казахстан — 85-е место (в своем последнем матче на турнире обыграл Мозамбик со счетом 4:1);

4. Таджикистан — 97-е место;

5. Туркменистан — 121-я позиция.

Новый формат ФИФА: 8×8 и короткие таймы

Этот фестиваль, организованный впервые, проводился по специальному регламенту для поиска молодых талантов и укрепления глобальной интеграции:

Формат игры: Матчи проходили в компактном формате 8×8 ;

Лимит времени: Каждая встреча состояла из двух частей, таймы длились по 20 минут (всего 40 минут).

Успешное выступление юношей Узбекистана на столь крупной мировой арене среди 189 команд и их лидерство в регионе еще раз доказали, что детский и юношеский футбол в стране развивается в правильном направлении.