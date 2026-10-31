Роналду не примет участия в матче против «Пахтакора»

Португальский нападающий Криштиану Роналду не был включен в список футболистов «Аль-Насра», отправляющихся в Ташкент. По этой причине он не приедет в Узбекистан вместе с командой и не выйдет на поле в матче против «Пахтакора».

Встреча между «Пахтакором» и «Аль-Насром» в рамках Элитной лиги чемпионов Азии состоится 2 ноября в Ташкенте. В преддверии матча футбольные болельщики ожидали приезда Роналду в столицу, однако португальский футболист не вошел в выездной состав.

Для справки, билеты в ВИП-сектор на эту игру продавались по 3 миллиона сумов. Несмотря на то, что Роналду не приедет в Ташкент, ожидается, что в матче примет участие сенегальский нападающий «Аль-Насра» Садио Мане.