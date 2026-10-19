Уличный музыкант и его «усатые танцоры» покоряют интернет (видео)

·121·Мир
Уличный музыкант и его «усатые танцоры» покоряют интернет (видео)

В социальных сетях широкое распространение получило видео, на котором уличный музыкант играет на укулеле (маленькой гитаре) и поет песню на оживленной городской улице, а перед ним стоят на двух лапах и танцуют в такт музыке три кота. Ролик за короткое время собрал миллионы просмотров и тысячи восторженных комментариев.

В кадре видно, как десятки собравшихся на тротуаре зрителей снимают это неожиданное и трогательное зрелище на телефоны, а некоторые прохожие бросают деньги в шляпу музыканта.

«Танец» в ритме: как выглядит сцена?

События на видео вызвали у подписчиков огромные улыбки и интерес:

  • Трехцветная «группа»: Перед музыкантом три котенка разных цветов — рыжий (желтоватый), белый и полосато-серый — стоят вертикально на задних лапах и двигаются, словно их специально обучили;

  • Передние лапы в воздухе: Кошки поднимают передние лапы в такт мелодии, которую напевает музыкант, создавая впечатление настоящего танцевального выступления на сцене;

  • Удивление зрителей: Окружающие люди, молодежь и туристы, не веря своим глазам, с улыбками запечатлевают эти моменты на камеры.

Настоящее чудо или монтаж (ИИ/КГИ)?

Видеоролик одновременно вызвал у пользователей сети восторг и жаркие споры:

  • Позитивные эмоции: Большинство пользователей приняли это как самое милое и поднимающее настроение видео дня, оставляя теплые комментарии: «Это самое милое зрелище, что я видел в жизни», «Кошки чувствуют музыку лучше людей»;

  • Технические сомнения: В то же время аналитики и опытные пользователи отмечают, что столь безупречная вертикальная стойка животных, их физические движения и тени выглядят неестественно. Они предполагают, что это видео может быть искусно созданной анимацией с использованием высококачественной 3Д-графики (КГИ) или генерации современным искусственным интеллектом (ИИ).

Будь это видео реальным или продуктом креативного цифрового искусства, оно смогло подарить интернет-аудитории незабываемый позитивный настрой и в очередной раз продемонстрировать очарование уличной музыки.

Оживленная городская улицаукулелекошкиИИ/CGI
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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