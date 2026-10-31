Громкое заявление чемпиона UFC: Махачев раскрыл, против кого будет защищать пояс

·77·Спорт
Громкое заявление чемпиона UFC: Махачев раскрыл, против кого будет защищать пояс

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе, один из лидеров рейтинга П4П Ислам Махачев (29–1) открыто намекнул на то, что находится на пороге завершения своей карьеры в смешанных единоборствах (ММА). Дагестанский чемпион на своей странице в социальной сети Кс объявил, что его следующий выход в октагон станет одним из последних поединков в его карьере.

При этом Махачев сообщил, что ожидает победителя противостояния между двумя опасными претендентами в дивизионе и хочет сразиться с самым сильным соперником.

«Я еще раз докажу, кто лучший»: заявление Махачева

35-летний чемпион, комментируя появление новой волны бойцов в дивизионе, изложил свою позицию следующим образом:

«Мой следующий бой станет одним из последних в моей карьере. Говорят, что Пратес очень опасен для меня, а Моралес слишком силен.

Поэтому я хочу подраться с тем из них, кто окажется действительно сильнее, и еще раз доказать миру, кто здесь лучший», — написал российский спортсмен.

UFC 336: Бескомпромиссная битва за временный пояс в Торонто

Имя будущего соперника Ислама Махачева определится в ближайшее время на супертурнире в Канаде:

  • Битва претендентов: Бразильский нокаутер Карлос Пратес и непобежденная звезда из Эквадора Майкл Моралес сойдутся в поединке за временный чемпионский пояс UFC в полусреднем весе;

  • Дата и место: Этот решающий бой состоится 30 января 2027 года в рамках номерного турнира UFC 336, который пройдет в канадском городе Торонто;

  • Путевка к основному титулу: Победитель этого боя получит право выйти в октагон против Ислама Махачева в 2027 году в объединительном поединке за полноценный чемпионский титул.

Последний бой Махачева и рекордные показатели

Российский спортсмен продолжает уверенно удерживать свою гегемонию даже после перехода в полусредний вес:

  • Последняя победа: Свой предыдущий бой Махачев провел 15 августа 2026 года на турнире UFC 330 против непобежденной ирландской звезды Иэна Мачадо Гэрри;

  • Защита титула: В том поединке Ислам доминировал на протяжении всех пяти раундов и успешно защитил свой пояс единогласным решением судей, доведя свой рекорд до 29 побед и 1 поражения.

Это заявление вызвало большой резонанс в мире ММА — ожидается, что вероятный прощальный бой звезды, возглавляющей дивизион на протяжении нескольких лет, станет главным спортивным событием 2027 года.

Ислам МахачевUFC 336Карлос ПратесМайкл Моралес
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Известны ли будущий соперник Шавката Рахмонова и дата боя?Известны ли будущий соперник Шавката Рахмонова и дата боя?15 октября 08:52«Я поставлю точку в его наследии»: Карлос Пратес открыто пригрозил Исламу Махачеву«Я поставлю точку в его наследии»: Карлос Пратес открыто пригрозил Исламу Махачеву28 октября 22:17Бой против Махачева: Карлос Пратес подписал новый контракт с UFCБой против Махачева: Карлос Пратес подписал новый контракт с UFC20 августа 10:07Ислам Максачев назвал имя своего следующего возможного соперника!Ислам Максачев назвал имя своего следующего возможного соперника!17 августа 23:08«Ислам непобедим!»: Бразильский нокаутер Карлос Пратес бросил открытый вызов Махачеву«Ислам непобедим!»: Бразильский нокаутер Карлос Пратес бросил открытый вызов Махачеву30 сентября 19:57Ксавер Мендес был удивлён тем, что Майкл Моралес сбросил 23 кг...Ксавер Мендес был удивлён тем, что Майкл Моралес сбросил 23 кг...20 августа 17:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере