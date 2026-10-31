Громкое заявление чемпиона UFC: Махачев раскрыл, против кого будет защищать пояс

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе, один из лидеров рейтинга П4П Ислам Махачев (29–1) открыто намекнул на то, что находится на пороге завершения своей карьеры в смешанных единоборствах (ММА). Дагестанский чемпион на своей странице в социальной сети Кс объявил, что его следующий выход в октагон станет одним из последних поединков в его карьере.

При этом Махачев сообщил, что ожидает победителя противостояния между двумя опасными претендентами в дивизионе и хочет сразиться с самым сильным соперником.

«Я еще раз докажу, кто лучший»: заявление Махачева

35-летний чемпион, комментируя появление новой волны бойцов в дивизионе, изложил свою позицию следующим образом:

«Мой следующий бой станет одним из последних в моей карьере. Говорят, что Пратес очень опасен для меня, а Моралес слишком силен. Поэтому я хочу подраться с тем из них, кто окажется действительно сильнее, и еще раз доказать миру, кто здесь лучший», — написал российский спортсмен.

UFC 336: Бескомпромиссная битва за временный пояс в Торонто

Имя будущего соперника Ислама Махачева определится в ближайшее время на супертурнире в Канаде:

Битва претендентов: Бразильский нокаутер Карлос Пратес и непобежденная звезда из Эквадора Майкл Моралес сойдутся в поединке за временный чемпионский пояс UFC в полусреднем весе;

Дата и место: Этот решающий бой состоится 30 января 2027 года в рамках номерного турнира UFC 336 , который пройдет в канадском городе Торонто;

Путевка к основному титулу: Победитель этого боя получит право выйти в октагон против Ислама Махачева в 2027 году в объединительном поединке за полноценный чемпионский титул.

Последний бой Махачева и рекордные показатели

Российский спортсмен продолжает уверенно удерживать свою гегемонию даже после перехода в полусредний вес:

Последняя победа: Свой предыдущий бой Махачев провел 15 августа 2026 года на турнире UFC 330 против непобежденной ирландской звезды Иэна Мачадо Гэрри;

Защита титула: В том поединке Ислам доминировал на протяжении всех пяти раундов и успешно защитил свой пояс единогласным решением судей, доведя свой рекорд до 29 побед и 1 поражения.

Это заявление вызвало большой резонанс в мире ММА — ожидается, что вероятный прощальный бой звезды, возглавляющей дивизион на протяжении нескольких лет, станет главным спортивным событием 2027 года.