Что такое сны и откуда они берутся? 3 вида классификации снов, которые должен знать каждый

Человек проводит во сне около трети своей жизни, и таинственные сновидения, которые приходят в это время, с древних времен интересовали человечество, а порой и вызывали беспокойство. Многие привыкли по-разному толковать увиденное, пытаясь найти в них предзнаменования или предупреждения о будущих опасностях.

Однако духовные учения и психологический анализ показывают, что существует четкая классификация снов и что к каждому из них необходимо относиться правильно.

3 вида сновидений: Источник и суть

Состояния во время сна по источнику их происхождения делятся на 3 основные категории:

1. Сны от шайтана (беспорядочные и пугающие): Такие сны бывают сумбурными, нелогичными, вызывающими панику или портящими настроение. Согласно рекомендациям, если приснился такой неприятный сон, при пробуждении следует слегка сплюнуть через левое плечо (как символический жест), никому не рассказывать об этом и, не придавая значения, продолжать заниматься повседневными делами;

2. Продукт повседневных мыслей (нафсаний): Переживания, общение с людьми, стресс или сильные желания, занимавшие мозг в течение дня, продолжают обрабатываться подсознанием во время сна. Поскольку деятельность мозга не прекращается, дневные мысли принимают форму сновидений;

3. Праведные и правдивые сны (рахмоний, благие вести): Обычно это сны, увиденные под утро, которые приносят душе покой и умиротворение. Они воспринимаются как благая весть, указывающая на добро, благородство и чистоту сердца.

Самое важное золотое правило: Сны не являются основанием для суждений

Одна из самых больших ошибок, которую совершают многие, — это принятие жизненных решений или оценка людей на основе увиденного во сне:

Критерии шариата и логики: Сон не является источником религиозного или правового суждения. Ни человек, увидевший сон, ни тот, кто приснился, не несут ответственности за какие-либо последствия или события, увиденные в сновидении;

Добродетель толкования к лучшему: Рекомендуется воспринимать любой хороший сон исключительно как символ добрых намерений и благожелательности, а от плохих мыслей следует полностью отказаться.

Сны — это отражение внутреннего мира человека, и основой душевного спокойствия является не чрезмерная погоня за их толкованием, а жизнь, опирающаяся на реальные поступки и осознанные решения.