Объем ончейн-гемблинга достиг 14 млрд долларов, несмотря на спад на крипторынке

Согласно отчету аналитической компании ТРМ Лабс, в первом квартале 2026 года рынки прогнозов (предиктион маркетс) впервые обошли ончейн-гемблинг. За этот период объем рынка прогнозов составил 36,6 млрд долларов, тогда как показатель азартных игр достиг 14 млрд долларов. Стремительное расширение обоих секторов порождает новые тенденции в блокчейн-экосистеме. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В 2025 году объем ончейн-гемблинга достиг 51 млрд долларов, а рынок прогнозов — 54 млрд долларов. К началу 2026 года эти две категории практически сравнялись по масштабам. Несмотря на это, ончейн-гемблинг сохраняет показатели, близкие к рекордным. В частности, если в четвертом квартале 2025 года был зафиксирован исторический максимум в 15 млрд долларов, то в первом квартале 2026 года эта цифра составила 14 млрд долларов.

Интересно, что ни ончейн-гемблинг, ни рынки прогнозов не отступили на фоне рыночной коррекции (маркет корректион) в криптоиндустрии. Представитель ТРМ Лабс сообщил изданию Коинтелеграф, что благодаря активности базы лояльных пользователей эти сферы защищены от рыночного спада и продолжают расти. Это свидетельствует об устойчивости отрасли к общей рыночной конъюнктуре.

Аналитики ТРМ Лабс отмечают, что игорные платформы и рынки прогнозов все чаще используют общую инфраструктуру стейблкоинов, однако риски финансовых преступлений у них различаются. В то время как рынки прогнозов, такие как Polymarket и Kalshi, становятся объектами расследований по фактам инсайдерской торговли, игорные платформы, такие как Стаке, ВИНк и Роллбит, чаще связаны с рисками отмывания денег.