Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1»

·7·Мир
Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1»

Итальянский гонщик Кими Антонелли досрочно завоевал чемпионский титул в «Формуле-1». Для этого ему было достаточно занять третье место на Гран-при Мексики, который прошел 1 ноября. Об этом сообщает Нур.кз.

Победителем этапа стал представитель команды Red Булл, нидерландец Макс Ферстаппен. Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Ferrari, финишировал вторым. Он отстал от победителя с минимальным отрывом.

Отмечается, что в день завоевания чемпионства Антонелли было 20 лет и 69 дней. До него самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1» был немец Себастьян Феттель. Он впервые стал чемпионом в 2010 году в возрасте 23 лет и 134 дней. Всего Феттель становился чемпионом четыре раза.

Представитель команды Mercedes Антонелли стал третьим итальянским гонщиком в истории «Формулы-1», завоевавшим чемпионский титул. Это означает, что итальянский спортсмен стал чемпионом впервые с 1953 года. В 1950 году чемпионом стал Джузеппе Фарина, а в 1952 и 1953 годах — Альберто Аскари.

Кими АнтонеллиФормула-1Гран-при Мексики
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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