Шавкат Мирзиёев объявил о революционной системе для трудовых мигрантов (видео)

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил международный центр обучения языкам и профессиям «Intil», расположенный в Учтепинском районе города Ташкента, и провел специальное совещание, посвященное вопросам трудовой миграции.

Глава государства подчеркнул, что наши соотечественники, работающие за рубежом, должны находиться под постоянным вниманием и защитой государства, и объявил о проведении беспрецедентных коренных изменений в системе оказания им услуг государственными органами.

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На совещании было особо отмечено, что государственная политика и отношение к трудовым мигрантам вышли на совершенно новый уровень:

Признание нелегкого труда: «Каждый наш соотечественник, работающий за рубежом, — это настоящий мужественный человек, который неустанно трудится ради обеспечения своей семьи и будущего своих детей. Они — наши граждане, наши дети», — сказал Шавкат Мирзиёев;

Священный долг государства: Президент подчеркнул, что защита жизни, чести и законных прав каждого гражданина Узбекистана, независимо от того, в каком уголке мира он работает, является непрерывным долгом государства;

Уважение и внимание: Наши соотечественники за рубежом теперь берутся под защиту государства не просто как лица, отправляющие валюту своим семьям, а как полноценные и высоко ценимые представители общества.

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Внедряется абсолютно новый механизм для оперативного решения проблем наших соотечественников, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом: