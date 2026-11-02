Шавкат Мирзиёев объявил о революционной системе для трудовых мигрантов (видео)

·55·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев объявил о революционной системе для трудовых мигрантов (видео)
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Президент Шавкат Мирзиёв объявил о внедрении новой системы оказания услуг и защиты граждан Узбекистана, работающих за рубежом.
  • Теперь соотечественники, оказавшиеся в сложной ситуации, смогут обращаться через платформу «Онлайн махалля» и получать прямую помощь от послов.
  • Глава государства поручил ответственным лицам полностью сформировать и внедрить этот механизм в течение 10 дней.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил международный центр обучения языкам и профессиям «Intil», расположенный в Учтепинском районе города Ташкента, и провел специальное совещание, посвященное вопросам трудовой миграции.

Глава государства подчеркнул, что наши соотечественники, работающие за рубежом, должны находиться под постоянным вниманием и защитой государства, и объявил о проведении беспрецедентных коренных изменений в системе оказания им услуг государственными органами.

«Они не просто отправители денег»: искреннее отношение Президента

На совещании было особо отмечено, что государственная политика и отношение к трудовым мигрантам вышли на совершенно новый уровень:

  • Признание нелегкого труда: «Каждый наш соотечественник, работающий за рубежом, — это настоящий мужественный человек, который неустанно трудится ради обеспечения своей семьи и будущего своих детей. Они — наши граждане, наши дети», — сказал Шавкат Мирзиёев;

  • Священный долг государства: Президент подчеркнул, что защита жизни, чести и законных прав каждого гражданина Узбекистана, независимо от того, в каком уголке мира он работает, является непрерывным долгом государства;

  • Уважение и внимание: Наши соотечественники за рубежом теперь берутся под защиту государства не просто как лица, отправляющие валюту своим семьям, а как полноценные и высоко ценимые представители общества.

Новая система за 10 дней: «Онлайн махалля» и ответственность послов

Внедряется абсолютно новый механизм для оперативного решения проблем наших соотечественников, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом:

  • Конец хождениям по консульствам: Отныне граждане, попавшие в трудное положение, не будут сталкиваться с бюрократическими преградами и искать здания посольств или консульств;

  • Прямая связь через «Онлайн махаллю»: Обращения будут приниматься дистанционно через единую цифровую платформу. С момента поступления запроса посол и дипломаты Узбекистана в этой стране будут обязаны лично выехать к гражданину и решить проблему на месте;

  • Строгий 10-дневный срок: Президент дал ответственным министерствам и ведомствам строгое поручение полностью сформировать эту оперативную систему и внедрить ее в практику в течение 10 дней.

Шавкат Мирзиёевтрудовая миграцияОнлайн махалляцентр Intil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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