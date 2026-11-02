Кто смотрит телевизор? Стало известно, откуда узбекистанцы получают новости

·56·Общество
Кто смотрит телевизор? Стало известно, откуда узбекистанцы получают новости
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Согласно результатам национального исследования, проведенного в Узбекистане, мессенджеры и цифровые платформы обошли традиционные средства массовой информации в качестве источников информации.
  • В опросе, в котором приняли участие 1411 респондентов, Telegram-каналы стали лидерами с результатом 51,6 процента.
  • Телевидение заняло второе место с показателем 44,6 процента.

В информационном пространстве Узбекистана зафиксирован важный исторический сдвиг в потреблении медиа. Согласно результатам нового национального исследования, проведенного в масштабах страны, мессенджеры и цифровые платформы официально обошли традиционные средства массовой информации.

Когда участников опроса попросили указать, из каких именно источников они узнают новости, события и происшествия в стране (среди 1411 респондентов с возможностью выбора до трех вариантов ответа), выяснилось, что Telegram-каналы стали абсолютным лидером с результатом 51,6 процента. Традиционное телевидение, долгие годы остававшееся монопольным лидером, опустилось на второе место с показателем 44,6 процента.

Откуда население получает новости? (Общий рейтинг)

Согласно результатам опроса, общее распределение источников информации сложилось следующим образом:

  • Telegram-каналы: 51,6%;

  • Телевидение: 44,6%;

  • Другие социальные сети: 41,6%;

  • YouTube и видеоблоги: 31,3%;

  • Интернет-издания и новостные сайты: 30,0%;

  • Радио: 7,2%;

  • Официальные веб-сайты государственных органов: 5,9%;

  • Печатные газеты и журналы: всего 5,2%.

Резкая разница в разрезе поколений и пола

Показатели в таблице исследования выявили, что привычки потребления информации в узбекском обществе кардинально различаются в зависимости от возраста и пола:

  • Молодежь в цифровом мире: 66,2 процента граждан в возрасте 18–24 лет и 60,2 процента людей в возрасте 25–34 лет читают новости через Telegram. В этой группе доля телезрителей остается лишь в пределах 23–28 процентов;

  • Старшее поколение верно традициям: среди респондентов в возрасте 55 лет и старше картина прямо противоположная: 77,4 процента из них получают основную информацию именно по телевидению, в этой категории показатель Telegram снижается до 28,3 процента;

  • Выбор женщин и мужчин: если среди женщин более популярны Telegram (53,9%) и YouTube (32,5%), то мужчины проявили больший интерес к новостям на интернет-сайтах (31,5%), в социальных сетях (43,2%) и на радио (10,4%).

Эти цифры наглядно подтверждают, что в Узбекистане основной мост для общения с аудиторией для государственных и негосударственных медиаструктур, служб по связям с общественностью (PR) и рекламодателей уже полностью переместился в мобильное цифровое пространство.

Медиарынок УзбекистанаTelegram-каналыцифровые платформыпотребление медиа
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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