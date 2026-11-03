Почему военные США нанесли срочный авиаудар по стратегическому иранскому острову Кешм?

Военно-воздушные силы США нанесли высокоточный авиаудар по целям, расположенным на острове Кешм на юге Ирана — стратегической точке, контролирующей Персидский залив и Ормузский пролив.

Фокс Невс со ссылкой на высокопоставленный источник в официальных кругах США сообщает, что данная операция была проведена исключительно в целях обороны и в качестве ответной меры.

Причина авиаудара: острое столкновение над Ормузским проливом

Согласно полученным данным, хронология событий развивалась следующим образом:

Атака на самолет США: В понедельник, 2 ноября, военная авиация США, совершавшая полет над Ормузским проливом, была обстреляна с территории Ирана из зенитно-ракетных комплексов класса «земля-воздух»;

Незамедлительный ответный удар: Американский истребитель немедленно нанес удар по точкам ведения огня и точным попаданием полностью уничтожил иранские зенитные установки, с которых были выпущены ракеты;

Как минимум 5 мощных взрывов: Жители острова Кешм и государственные СМИ Ирана подтвердили, что на территории острова прогремело не менее пяти мощных взрывов.

Почему Пентагон официально не объявил об операции?

В условиях крайне деликатной ситуации в регионе Вашингтон счел необходимым не афишировать данную операцию перед широкой общественностью: