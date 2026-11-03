Почему военные США нанесли срочный авиаудар по стратегическому иранскому острову Кешм?

·126·Мир
Почему военные США нанесли срочный авиаудар по стратегическому иранскому острову Кешм?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Военно-воздушные силы США уничтожили зенитно-ракетные системы на острове Кешм в ответ на атаку на самолет над Ормузским проливом.
  • В ходе операции, произошедшей в понедельник, 2 ноября, на территории острова было зафиксировано как минимум пять мощных взрывов.
  • Пентагон решил не объявлять о данном ударе официально, чтобы не допустить начала крупной войны и сдержать ситуацию.

Военно-воздушные силы США нанесли высокоточный авиаудар по целям, расположенным на острове Кешм на юге Ирана — стратегической точке, контролирующей Персидский залив и Ормузский пролив.

Фокс Невс со ссылкой на высокопоставленный источник в официальных кругах США сообщает, что данная операция была проведена исключительно в целях обороны и в качестве ответной меры.

Причина авиаудара: острое столкновение над Ормузским проливом

Согласно полученным данным, хронология событий развивалась следующим образом:

  • Атака на самолет США: В понедельник, 2 ноября, военная авиация США, совершавшая полет над Ормузским проливом, была обстреляна с территории Ирана из зенитно-ракетных комплексов класса «земля-воздух»;

  • Незамедлительный ответный удар: Американский истребитель немедленно нанес удар по точкам ведения огня и точным попаданием полностью уничтожил иранские зенитные установки, с которых были выпущены ракеты;

  • Как минимум 5 мощных взрывов: Жители острова Кешм и государственные СМИ Ирана подтвердили, что на территории острова прогремело не менее пяти мощных взрывов.

Почему Пентагон официально не объявил об операции?

В условиях крайне деликатной ситуации в регионе Вашингтон счел необходимым не афишировать данную операцию перед широкой общественностью:

  • Сдерживание эскалации: Министерство обороны США и Центральное командование (КЭНТКОМ) предпочли намеренно не предавать это событие огласке. Цель этого — показать, что удар является не началом крупной войны, а разовым оперативным ответом на конкретную угрозу;

  • Баланс накануне выборов: В преддверии важных выборов в США Белый дом пытается предотвратить опасения по поводу начала масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке;

  • Безопасность Ормузского пролива: Поскольку любое столкновение вокруг Ормузского пролива и острова Кешм, являющихся главной артерией мировых поставок нефти, влияет на международные рынки и движение танкеров, ситуация тщательно отслеживается ответственными лицами.

Ормузский проливостров КешмЦентральное командование СШАирано-американские отношения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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