Кризис в Ормузском проливе: на мировом рынке начался острый дефицит дизельного топлива

·63·Мир
Кризис в Ормузском проливе: на мировом рынке начался острый дефицит дизельного топлива
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Мировой энергетический рынок столкнулся с беспрецедентным дефицитом дизельного топлива и сжиженного природного газа.
  • По словам главы Национальной нефтяной компании Абу-Даби (АДНОК)
  • Султана бен Ахмеда аль-Джабера, запасы топлива упали до самого низкого уровня за последние 35 лет.
  • Кризис, вызванный военно-политическими конфликтами в Ормузском проливе, ставит под угрозу глобальную логистику, сельское хозяйство и производственные системы.

Мировой энергетический рынок столкнулся с беспрецедентным дефицитом дизельного топлива. С таким тревожным заявлением на международной АДИПЭК 2026 выставке-конференции в Дохе выступил глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (АДНОК) Султан бен Ахмед аль-Джабер.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что запасы топлива в ряде ключевых регионов планеты упали до самого низкого уровня за последние 35 лет для текущего сезона. Это ставит под серьезную угрозу глобальную логистику, сельское хозяйство и производственные системы.

Причины кризиса: почему запасы так сильно истощились?

К резкому сокращению объемов топлива привело обострение военно-политических конфликтов на Ближнем Востоке:

  • Паралич в Ормузском проливе: Критический сбой в поставках нефтепродуктов произошел из-за практически полной остановки движения судов через Ормузский пролив — важнейшую морскую артерию мира;

  • Антирекорд за 35 лет: Закрытие безопасных морских путей привело к падению запасов дизельного топлива в основных центрах потребления до уровней, не фиксировавшихся с 1991 года;

  • Сильный удар по реальному сектору: Дефицит дизельного топлива ведет к росту цен на транспорт, грузоперевозки и тяжелую промышленность, что, в свою очередь, создает почву для новой волны инфляции по всему миру.

Не только дизель: дефицит на рынке сжиженного природного газа (СПГ)

Глава АДНОК отметил, что данный кризис носит комплексный характер и одновременно затрагивает другие источники энергии:

  • Дефицит СПГ: Наряду с дизельным топливом, потребители на мировом рынке испытывают острую нехватку сжиженного природного газа (СПГ);

  • Угроза перед зимой: В преддверии холодного сезона нехватка как моторного топлива, так и газа, используемого для отопления и выработки электроэнергии, поставила мировую энергетическую систему в крайне уязвимое положение;

  • Необходимость дипломатического решения: Прогнозируется, что до тех пор, пока напряженность на Ближнем Востоке не будет устранена и движение танкеров через Ормузский пролив не будет полностью восстановлено, баланс цен и предложения на рынке не стабилизируется.

ADIPEC 2026ADNOCОрмузский проливДефицит дизеляЭнергетика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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