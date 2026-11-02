Кризис в Ормузском проливе: на мировом рынке начался острый дефицит дизельного топлива

Мировой энергетический рынок столкнулся с беспрецедентным дефицитом дизельного топлива. С таким тревожным заявлением на международной АДИПЭК 2026 выставке-конференции в Дохе выступил глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (АДНОК) Султан бен Ахмед аль-Джабер.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что запасы топлива в ряде ключевых регионов планеты упали до самого низкого уровня за последние 35 лет для текущего сезона. Это ставит под серьезную угрозу глобальную логистику, сельское хозяйство и производственные системы.

Причины кризиса: почему запасы так сильно истощились?

К резкому сокращению объемов топлива привело обострение военно-политических конфликтов на Ближнем Востоке:

Паралич в Ормузском проливе: Критический сбой в поставках нефтепродуктов произошел из-за практически полной остановки движения судов через Ормузский пролив — важнейшую морскую артерию мира;

Антирекорд за 35 лет: Закрытие безопасных морских путей привело к падению запасов дизельного топлива в основных центрах потребления до уровней, не фиксировавшихся с 1991 года;

Сильный удар по реальному сектору: Дефицит дизельного топлива ведет к росту цен на транспорт, грузоперевозки и тяжелую промышленность, что, в свою очередь, создает почву для новой волны инфляции по всему миру.

Не только дизель: дефицит на рынке сжиженного природного газа (СПГ)

Глава АДНОК отметил, что данный кризис носит комплексный характер и одновременно затрагивает другие источники энергии: