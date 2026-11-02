Кризис в Ормузском проливе: на мировом рынке начался острый дефицит дизельного топлива
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- Мировой энергетический рынок столкнулся с беспрецедентным дефицитом дизельного топлива и сжиженного природного газа.
- По словам главы Национальной нефтяной компании Абу-Даби (АДНОК)
- Султана бен Ахмеда аль-Джабера, запасы топлива упали до самого низкого уровня за последние 35 лет.
- Кризис, вызванный военно-политическими конфликтами в Ормузском проливе, ставит под угрозу глобальную логистику, сельское хозяйство и производственные системы.
Мировой энергетический рынок столкнулся с беспрецедентным дефицитом дизельного топлива. С таким тревожным заявлением на международной АДИПЭК 2026 выставке-конференции в Дохе выступил глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (АДНОК) Султан бен Ахмед аль-Джабер.
Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что запасы топлива в ряде ключевых регионов планеты упали до самого низкого уровня за последние 35 лет для текущего сезона. Это ставит под серьезную угрозу глобальную логистику, сельское хозяйство и производственные системы.
Причины кризиса: почему запасы так сильно истощились?
К резкому сокращению объемов топлива привело обострение военно-политических конфликтов на Ближнем Востоке:
Паралич в Ормузском проливе: Критический сбой в поставках нефтепродуктов произошел из-за практически полной остановки движения судов через Ормузский пролив — важнейшую морскую артерию мира;
Антирекорд за 35 лет: Закрытие безопасных морских путей привело к падению запасов дизельного топлива в основных центрах потребления до уровней, не фиксировавшихся с 1991 года;
Сильный удар по реальному сектору: Дефицит дизельного топлива ведет к росту цен на транспорт, грузоперевозки и тяжелую промышленность, что, в свою очередь, создает почву для новой волны инфляции по всему миру.
Не только дизель: дефицит на рынке сжиженного природного газа (СПГ)
Глава АДНОК отметил, что данный кризис носит комплексный характер и одновременно затрагивает другие источники энергии:
Дефицит СПГ: Наряду с дизельным топливом, потребители на мировом рынке испытывают острую нехватку сжиженного природного газа (СПГ);
Угроза перед зимой: В преддверии холодного сезона нехватка как моторного топлива, так и газа, используемого для отопления и выработки электроэнергии, поставила мировую энергетическую систему в крайне уязвимое положение;
Необходимость дипломатического решения: Прогнозируется, что до тех пор, пока напряженность на Ближнем Востоке не будет устранена и движение танкеров через Ормузский пролив не будет полностью восстановлено, баланс цен и предложения на рынке не стабилизируется.
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