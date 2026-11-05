Угрозы искусственного интеллекта и региональная безопасность: Президент прибыл в Астану

·50·Мир
Угрозы искусственного интеллекта и региональная безопасность: Президент прибыл в Астану
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёвов прибыл с рабочим визитом в город Астану 5 ноября 2026 года по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II.
  • В рамках визита глава государства примет участие в саммите «Акабский процесс», запланированном на 6 ноября.
  • Данное мероприятие направлено на обеспечение международной безопасности.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5 ноября 2026 года прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана — город Астану. Данный визит главы государства осуществляется по совместному приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы ИИ.

В международном аэропорту Астаны лидера Узбекистана с почестями встретили Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и ряд других официальных лиц.

Основная повестка: «Акабский процесс» и саммит лидеров региона

Основные мероприятия в рамках визита запланированы на 6 ноября 2026 года:

  • Международный формат: Шавкат Мирзиёев примет участие в диалоге лидеров стран Центральной Азии в рамках авторитетного «Акабского процесса», направленного на обеспечение международной безопасности;

  • Сотрудничество высокого уровня: На саммите будут рассмотрены вопросы координации усилий стран Центральной Азии в сфере безопасности, а также механизмы совместной борьбы с новыми глобальными угрозами вместе с международными партнерами.

В центре обсуждения: Угрозы, исходящие от искусственного интеллекта

Самая важная и актуальная тема саммита будет посвящена борьбе с цифровыми угрозами нового поколения:

  • Безопасность искусственного интеллекта: Проблемы информационной и кибербезопасности, возникающие вследствие стремительного развития высоких технологий и систем ИИ;

  • Угроза терроризма и экстремизма: Меры по созданию коллективного барьера против опасности использования искусственного интеллекта и передовых технологий в экстремистских, радикальных и деструктивных целях;

  • Региональная стабильность: Защита общего информационного пространства стран Центральной Азии и адаптация архитектуры региональной безопасности к современным угрозам.

Ожидается, что эта встреча в Астане станет важным стратегическим этапом на пути укрепления мира и технологической стабильности в Центральной Азии на фоне современных цифровых угроз.

Шавкат МирзиёевАкабский процесссаммит в АстанеЦентральная Азия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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