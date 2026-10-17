Трамп рассказал о своей привычке пользоваться макияжем

Президент США Дональд Трамп заявил, что без макияжа он похож на мертвеца. Об этом он рассказал 16 октября на предвыборном митинге в поддержку кандидатов от Республиканской партии в городе Далтон, штат Джорджия.

В ходе митинга Трамп подверг критике расходы демократического сенатора Джона Оссоффа на макияж. По его утверждению, сенатор тратит крупные суммы на услуги визажистов и постоянно пользуется их помощью.

«Он вкладывает в это все силы. У него есть визажист, они всегда вместе. Не знаю, как у него это получается, но он тратит на это очень много денег», — сказал Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что Оссофф потратил на макияж больше средств, чем все остальные мужчины и женщины-сенаторы за всю историю Сената. Однако это утверждение не было полностью подтверждено независимыми источниками.

Трамп также высказался о собственной привычке наносить макияж.

«Я наношу совсем немного макияжа и делаю это сам. Потому что, если я не нанесу немного косметики, я буду выглядеть как мертвец. А я не хочу так выглядеть», — заявил президент США.

Это выступление Трампа вызвало бурные обсуждения в социальных сетях и зарубежных СМИ.