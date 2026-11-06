53 красные карточки в одном матче: в Бразилии установлен абсолютный рекорд в истории футбола

·82·Спорт
53 красные карточки в одном матче: в Бразилии установлен абсолютный рекорд в истории футбола
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  • В полуфинальном матче между командами до 20 лет в Бразилии главный судья Фернандо Патрик показал 53 красные карточки.
  • Это позволило установить абсолютный рекорд в истории футбола.
  • Ситуация возникла из-за массовой драки, начавшейся после провокации футболиста «Маморе»
  • Дави при праздновании гола на 54-й минуте.

На футбольном поле в Бразилии произошло беспрецедентное для мирового спорта событие. Полуфинальный матч среди команд до 20 лет в рамках второго дивизиона чемпионата штата Минас-Жерайс превратился в настоящий хаос и беспорядки. По данным CNN Брасил, в ходе встречи главный судья показал 53 красные карточки, обновив абсолютный рекорд в истории футбола.

Словесная перепалка, начавшаяся с обычного празднования гола, переросла в массовую драку с участием игроков обеих команд, запасных и тренерского штаба.

Все началось с провокации на 54-й минуте

В начале встречи ничто не предвещало столь масштабного конфликта:

  • Провокация и скандал: на 54-й минуте футболист команды «Маморе» Дави после взятия ворот соперника вместо празднования начал словесно оскорблять игроков «Уберландии»;

  • Вышедший из-под контроля хаос: в ответ на это игроки соперника бросились в атаку, и на поле мгновенно началась жестокая массовая драка с участием членов обеих команд, запасных игроков и тренеров.

Решение судьи: 53 удаления и заявление в полицию

Главный судья Фернандо Патрик принял решительные меры, чтобы остановить беспорядки и очистить поле:

  • Список удаленных с поля: судья удалил 21 игрока клуба «Маморе» и 22 игрока «Уберландии». Кроме того, еще 8 тренеров и 2 менеджера из обеих команд, вмешавшиеся в драку, были наказаны прямой красной карточкой — всего 53 человека;

  • Отмена матча: после инцидента рефери решил остановить матч при счете 3:1 в пользу «Маморе» и отметил в официальном протоколе, что продолжение игры стало невозможным из-за того, что составы команд были расформированы;

  • Вмешательство полиции: также судья Фернандо Патрик подал официальное заявление в полицию из-за серьезного давления и угроз, поступивших непосредственно в его адрес со стороны менеджера клуба «Уберландия».

15-летний рекорд Аргентины ушел в историю

Данный инцидент вошел в историю как матч с наибольшим количеством показанных красных карточек в мировом футболе:

  • Предыдущий рекорд: до этого самый громкий показатель был зафиксирован 27 февраля 2011 года. Тогда в матче пятого дивизиона чемпионата Аргентины между командами «Атлетико Клейполе» и «Викториано Аренас» судья удалил с поля в общей сложности 36 человек;

  • Новый исторический антирекорд: полуфинал в Бразилии с 53 удалениями значительно превзошел предыдущий рекорд, став одной из самых мрачных страниц в футбольной летописи.

Бразильский футболМамореУберландияФернандо Патрик
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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