53 красные карточки в одном матче: в Бразилии установлен абсолютный рекорд в истории футбола

На футбольном поле в Бразилии произошло беспрецедентное для мирового спорта событие. Полуфинальный матч среди команд до 20 лет в рамках второго дивизиона чемпионата штата Минас-Жерайс превратился в настоящий хаос и беспорядки. По данным CNN Брасил, в ходе встречи главный судья показал 53 красные карточки, обновив абсолютный рекорд в истории футбола.

Словесная перепалка, начавшаяся с обычного празднования гола, переросла в массовую драку с участием игроков обеих команд, запасных и тренерского штаба.

Все началось с провокации на 54-й минуте

В начале встречи ничто не предвещало столь масштабного конфликта:

Провокация и скандал: на 54-й минуте футболист команды «Маморе» Дави после взятия ворот соперника вместо празднования начал словесно оскорблять игроков «Уберландии»;

Вышедший из-под контроля хаос: в ответ на это игроки соперника бросились в атаку, и на поле мгновенно началась жестокая массовая драка с участием членов обеих команд, запасных игроков и тренеров.

Решение судьи: 53 удаления и заявление в полицию

Главный судья Фернандо Патрик принял решительные меры, чтобы остановить беспорядки и очистить поле:

Список удаленных с поля: судья удалил 21 игрока клуба «Маморе» и 22 игрока «Уберландии». Кроме того, еще 8 тренеров и 2 менеджера из обеих команд, вмешавшиеся в драку, были наказаны прямой красной карточкой — всего 53 человека;

Отмена матча: после инцидента рефери решил остановить матч при счете 3:1 в пользу «Маморе» и отметил в официальном протоколе, что продолжение игры стало невозможным из-за того, что составы команд были расформированы;

Вмешательство полиции: также судья Фернандо Патрик подал официальное заявление в полицию из-за серьезного давления и угроз, поступивших непосредственно в его адрес со стороны менеджера клуба «Уберландия».

15-летний рекорд Аргентины ушел в историю

Данный инцидент вошел в историю как матч с наибольшим количеством показанных красных карточек в мировом футболе: