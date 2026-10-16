Стратегический ход Турции: Анкара присматривается к российскому СПГ проекта «Ямал СПГ»

В преддверии полного запрета Европейского союза на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января на международном энергетическом рынке начинается масштабное перераспределение. В рамках Российской энергетической недели министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар провел важные переговоры с руководителем компании «Новатэк» Леонидом Михельсоном, которая является основным владельцем проекта «Ямал СПГ».

Отказываемые Европой рекордные объемы газа теперь могут быть перенаправлены на логистически удобный турецкий рынок.

Детали переговоров: на что нацелена Анкара?

Министр энергетики Турции озвучил на своей официальной странице основные цели встречи с руководством «Новатэка»:

Сотрудничество по СПГ: Стороны подробно обсудили возможности партнерства в сфере сжиженного газа, новые маршруты поставок и изменения на глобальном рынке;

Энергетическая безопасность: «Мы продолжим предпринимать стратегические шаги, которые повысят энергетическое разнообразие нашей страны и укрепят безопасность поставок», — подчеркнул Алпарслан Байрактар.

Европейская лакуна в 13,5 миллиарда кубометров и «Ямал СПГ»

До настоящего времени «Ямал СПГ» оставался крупнейшим газовым проектом России, беспрепятственно поступающим в Европу:

Рекордный экспорт в Европу: За первые 7 месяцев текущего года объем поставок в страны ЕС достиг рекордного уровня и составил 9,8 миллиона тонн (13,5 миллиарда кубометров газа);

Удобный маршрут для Турции: После вступления ограничений в силу с 1 января эти огромные объемы могут быть перенаправлены в Турцию, транспортный путь до которой значительно короче и дешевле, чем в Азию;

Возможность реэкспорта: Европейским компаниям разрешено перепродавать (реэкспортировать) ямальский газ в другие государства по долгосрочным контрактам до июля 2027 года.

Невыгодная ситуация для «Газпрома» и арбитражный план Турции

Сближение Турции с «Новатэком» может создать серьезную конкуренцию для традиционного поставщика трубопроводного газа — «Газпрома»:

Встреча и с главой «Газпрома»: В тот же день Алпарслан Байрактар провел переговоры и с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, обсудив партнерство в сфере природного газа;

Завершение контракта на 22 млрд кубометров: Деликатность ситуации заключается в том, что сроки действия двух крупных контрактов на 22 миллиарда кубометров между Турцией и «Газпромом» истекают как раз в конце этого года, и о новых соглашениях пока не объявлялось;

План получения доходов от зимнего арбитража: Как отмечают эксперты Фонда национальной энергетической безопасности России, Турция может с выгодой воспользоваться необычайно высокими ценами этой зимой: высока вероятность получения огромной прибыли за счет приема более дешевого российского СПГ и перепродажи (арбитража) высвободившихся объемов газа из других источников в Европу по более высокой цене.

Новые санкции Европейского союза не смогут полностью остановить российский газ, напротив, они могут вернуть его на мировой рынок окольными путями через такие крупные хабы, как Турция.