Видео с огромной акулой, вытащенной из моря, поразило всех
На индонезийском острове Ломбок рыбаки вытащили на берег останки огромной акулы. Необычная находка поразила местных жителей и пользователей социальных сетей. Чтобы доставить животное на берег, четверым мужчинам пришлось привязать его к двум древесным стволам.
Видеозапись события была опубликована 17 ноября организацией Проджект Хиу, занимающейся защитой морских обитателей. Организация помогает рыбакам, промышляющим охотой на акул, перейти в сферу экотуризма и найти альтернативные источники дохода.
Изначально некоторые интернет-пользователи посчитали, что видео было создано с помощью искусственного интеллекта. Однако организация опровергла эти подозрения, подтвердив подлинность кадров.
Как выяснилось, на видео запечатлена шестижаберная акула. Их длина может превышать 4,6 метра, а вес — 900 килограммов.
Представители Проджект Хиу также предоставили информацию об образе жизни этих животных. Согласно исследованиям, такие акулы днем перемещаются на глубине около 450 метров, а ночью поднимаются до 200 метров. Ученые называют этот процесс «суточной вертикальной миграцией».
Представитель организации охарактеризовал шестижаберных акул как древних и уникальных морских обитателей, подчеркнув, что их можно защитить путем создания альтернативных источников дохода для рыбаков.
Видео с необычной находкой широко разошлось в социальных сетях, вызвав удивление у зрителей.
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