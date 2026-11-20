На индонезийском острове Ломбок рыбаки вытащили на берег останки огромной акулы. Необычная находка поразила местных жителей и пользователей социальных сетей. Чтобы доставить животное на берег, четверым мужчинам пришлось привязать его к двум древесным стволам.

Видеозапись события была опубликована 17 ноября организацией Проджект Хиу, занимающейся защитой морских обитателей. Организация помогает рыбакам, промышляющим охотой на акул, перейти в сферу экотуризма и найти альтернативные источники дохода.

Изначально некоторые интернет-пользователи посчитали, что видео было создано с помощью искусственного интеллекта. Однако организация опровергла эти подозрения, подтвердив подлинность кадров.

Как выяснилось, на видео запечатлена шестижаберная акула. Их длина может превышать 4,6 метра, а вес — 900 килограммов.

Представители Проджект Хиу также предоставили информацию об образе жизни этих животных. Согласно исследованиям, такие акулы днем перемещаются на глубине около 450 метров, а ночью поднимаются до 200 метров. Ученые называют этот процесс «суточной вертикальной миграцией».

Представитель организации охарактеризовал шестижаберных акул как древних и уникальных морских обитателей, подчеркнув, что их можно защитить путем создания альтернативных источников дохода для рыбаков.

Видео с необычной находкой широко разошлось в социальных сетях, вызвав удивление у зрителей.