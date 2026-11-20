Главный тренер «Сити» подчеркнул, что думает не о долгосрочных планах на сезон или результатах весной, а только о предстоящем матче.

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался о целях команды и подходе к сезону перед матчем очередного тура Английской Премьер-лиги против «Фулхэма». Итальянский специалист заявил, что пока не хочет обсуждать ситуацию в феврале или марте, так как его основное внимание сосредоточено на следующей игре.

«Моя главная цель — победить «Фулхэм» в субботу. Я предпочитаю рассматривать каждый матч отдельно. Мне не нравится думать о феврале или марте. Я предпочитаю концентрироваться на следующей встрече. А в конце сезона посмотрим, где мы окажемся», — сказал Мареска. Его слова приводит официальный сайт клуба «Манчестер Сити».

«Сити» пока не хочет обсуждать ситуацию в чемпионской гонке

Это заявление Марески означает, что команда планирует подходить к каждому этапу сезона отдельно. Главный тренер подчеркнул, что важнее победить следующего соперника, чем уже сейчас прогнозировать результаты на несколько месяцев вперед или рассуждать об итоговом месте в турнирной таблице.

После 10 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице с 21 очком. Следующим соперником «горожан» станет «Фулхэм».

Когда состоится матч «Манчестер Сити» – «Фулхэм»?

В рамках очередного тура Английской Премьер-лиги матч между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом» состоится 21 ноября.

Для «Сити» эта встреча имеет важное значение с точки зрения улучшения положения в турнирной таблице и сохранения давления на конкурентов в чемпионской гонке.