Во время обычного медицинского осмотра была выявлена неожиданная ситуация. При обследовании с помощью специальной камеры выяснилось, что внутри уха парня находится живое насекомое. Кадры, запечатлевшие этот случай, привлекли внимание многих пользователей.

В Узбекистане молодой человек обратился на прием к ЛОР-врачу, где обнаружился неожиданный «гость» в его ухе. В процессе осмотра слухового прохода с помощью специальной камеры врач увидел там насекомое.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как медицинский работник осматривает ухо пациента с помощью специального эндоскопического оборудования. На мониторе можно заметить инородное тело — насекомое.

На видео также заметно, как врач пытается извлечь насекомое с помощью специального инструмента. Однако информация о том, удалось ли полностью его удалить и каково дальнейшее состояние пациента, не приводится.

Опасно ли попадание насекомого в ухо?

Попадание насекомого в слуховой проход — явление редкое, но способное вызвать серьезный дискомфорт. В такой ситуации могут наблюдаться шевеление, шум, боль, зуд и временное снижение слуха.

Самое главное — в таких случаях нельзя пытаться самостоятельно извлечь насекомое пальцами, ватными палочками или другими предметами. Это может привести к тому, что насекомое проникнет еще глубже или будет поврежден слуховой проход.

Специалисты рекомендуют в подобных ситуациях обращаться к ЛОР-врачу. Врач с помощью специального оборудования осмотрит ухо и выберет безопасный способ удаления инородного тела.

Этот случай еще раз напоминает о том, что не стоит пытаться самостоятельно решать неожиданные проблемы, связанные со здоровьем ушей.