В социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен автомобиль Cobalt, упавший в канал и застрявший в бетонном ограждении. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

В Сырдарьинской области автомобиль Chevrolet Cobalt упал в канал. На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, что машина оказалась в воде и застряла в бетонном ограждении у плотины гидротехнического сооружения.

Официальной информации о том, как произошло происшествие, сколько человек находилось в автомобиле и каково их состояние, на данный момент нет. Также не сообщаются причины аварии.

Подробности инцидента в Сырдарье пока неизвестны

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что после падения в канал Cobalt уперся в бетонную конструкцию. Однако видеозаписи не позволяют сделать точный вывод о том, как именно развивались события или при каких обстоятельствах автомобиль оказался в воде.

На данный момент информация о водителе и возможных пострадавших не поступала. Детали могут проясниться после того, как соответствующие ведомства предоставят официальную информацию о происшествии.

Несколько дней назад в реку также упал Cobalt

Случай в Сырдарье — не единственный инцидент за последние дни, связанный с падением автомобиля в канал.

18 ноября 2026 года в Юкоричирчикском районе Ташкентской области водитель Chevrolet Cobalt также не справился с управлением, в результате чего автомобиль упал в реку Чирчик.

В том инциденте водитель самостоятельно выбрался из машины и не получил телесных повреждений. Автомобиль был извлечен из реки спасателями Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ожидается публикация официальной информации о последствиях и причинах инцидента в Сырдарье.