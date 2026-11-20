Ученые сделали важный шаг на пути к обеспечению людей продовольствием на Луне в будущем. Исследователи из Университета штата Орегон в США смогли вырастить картофель в искусственной среде, имитирующей лунный грунт.

В эксперименте, проведенном при поддержке NASA, был выбран сорт картофеля Модок с красной кожурой и белой мякотью. Этот сорт отличается ранним созреванием.

Исследователи протестировали пять различных типов искусственной почвы, имитирующих реголит, покрывающий поверхность Луны. В каждую из них добавляли разное количество вермикомпоста — богатого питательными веществами удобрения, получаемого в результате переработки органических отходов дождевыми червями.

Согласно результатам, в среде без добавления органических удобрений картофель практически не пустил корни и не образовал клубней. При добавлении в состав почвы 5 процентов вермикомпоста рост растения немного улучшился.