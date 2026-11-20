Ученым удалось вырастить картофель в среде, имитирующей лунный грунт
Ученые сделали важный шаг на пути к обеспечению людей продовольствием на Луне в будущем. Исследователи из Университета штата Орегон в США смогли вырастить картофель в искусственной среде, имитирующей лунный грунт.
В эксперименте, проведенном при поддержке NASA, был выбран сорт картофеля Модок с красной кожурой и белой мякотью. Этот сорт отличается ранним созреванием.
Исследователи протестировали пять различных типов искусственной почвы, имитирующих реголит, покрывающий поверхность Луны. В каждую из них добавляли разное количество вермикомпоста — богатого питательными веществами удобрения, получаемого в результате переработки органических отходов дождевыми червями.
Согласно результатам, в среде без добавления органических удобрений картофель практически не пустил корни и не образовал клубней. При добавлении в состав почвы 5 процентов вермикомпоста рост растения немного улучшился.
Лучший результат был зафиксирован в среде с добавлением 30 процентов вермикомпоста. Рост и урожайность картофеля, выращенного в таких условиях, были практически идентичны показателям картофеля, выращенного в земной почве.
Ученые отмечают, что в лунном грунте не хватает органических веществ и азота. Кроме того, в нем содержатся тяжелые металлы, которые могут быть вредны для растений. Органическое удобрение не только обеспечивает питательными веществами, но и помогает снизить воздействие некоторых вредных соединений.
В ходе исследования также был изучен питательный состав выращенного картофеля. Было установлено, что содержание природных токсичных гликоалкалоидов в нем существенно не увеличилось. Однако ученые пока не пробовали этот картофель на вкус — урожай был использован для лабораторных анализов.
Специалисты считают картофель перспективным источником питания для астронавтов, которые в будущем будут долгое время жить на Луне. Это связано с тем, что он дает больше калорий на относительно небольшой площади и богат рядом важных питательных веществ.
Тем не менее, этот эксперимент пока не означает, что картофель можно выращивать непосредственно на самой Луне. Сейчас ученые работают над тестированием различных сортов и совершенствованием технологий выращивания продуктов питания в космических условиях.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…