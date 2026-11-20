Мужчина, не плативший за аренду 9 месяцев, исписал квартиру стихами о любви (фото)
В районе Бююкчекмедже в Стамбуле (Турция) арендатор, проживший в квартире два года, был принудительно выселен из-за неуплаты аренды в течение 9 месяцев. Однако, когда владелец и его адвокат осмотрели жилье, они столкнулись с неожиданной картиной: арендатор исписал всё — от стен и потолка до дверей, окон и даже системы отопления — стихами о любви и фразами о расставании.
Как сообщает агентство ДХА, инцидент произошел в квартале Фатих района Бююкчекмедже в Стамбуле. Арендатор, проживавший на втором этаже четырехэтажного дома в течение двух лет, не платил за жилье около 9 месяцев. В связи с этим владелец начал судебный процесс и процедуру принудительного выселения.
После того как арендатор покинул квартиру, адвокат, пришедший для осмотра, обнаружил, что на стенах, потолке, дверях, окнах, кухонных шкафах, радиаторах отопления и котле были сделаны различные надписи. Большинство из них состояли из стихов о любви и фраз о расставании.
Адвокат владельца Али Селман Алтынбилек сообщил, что когда бывшего арендатора спросили о надписях, тот сослался на свое нестабильное психическое состояние.
По словам адвоката, продолжается судебный процесс по взысканию ущерба, нанесенного квартире, и задолженности по аренде за 9 месяцев. Владелец также подал жалобу на бывшего арендатора.
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