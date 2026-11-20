В районе Бююкчекмедже в Стамбуле (Турция) арендатор, проживший в квартире два года, был принудительно выселен из-за неуплаты аренды в течение 9 месяцев. Однако, когда владелец и его адвокат осмотрели жилье, они столкнулись с неожиданной картиной: арендатор исписал всё — от стен и потолка до дверей, окон и даже системы отопления — стихами о любви и фразами о расставании.

Как сообщает агентство ДХА, инцидент произошел в квартале Фатих района Бююкчекмедже в Стамбуле. Арендатор, проживавший на втором этаже четырехэтажного дома в течение двух лет, не платил за жилье около 9 месяцев. В связи с этим владелец начал судебный процесс и процедуру принудительного выселения.