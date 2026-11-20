В Казахстане возбуждено уголовное дело после видео с празднования дня рождения в детском саду (видео)
В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено грубое обращение воспитателя с детьми в государственном детском саду «Балдәурен» Индерского района Атырауской области Казахстана. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Казинформ.
Как стало известно, инцидент произошел во время праздника, организованного в честь трехлетия одного из воспитанников детского сада. На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как взрослые громко разговаривают с детьми, а одна из воспитательниц толкает ребенка и бьет его по спине.
По данным управления образования Атырауской области, в ходе мониторинга социальных сетей прокуратура выявила факт применения силы в отношении несовершеннолетнего воспитанника в группе «Солнышко». Собранные материалы были направлены в полицию для дачи правовой оценки.
Департамент полиции области подтвердил возбуждение уголовного дела по данному факту. В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения детского сада, проводятся следственные действия.
В полиции сообщили, что действиям воспитателя и ее помощника будет дана правовая оценка.
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