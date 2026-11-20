В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено грубое обращение воспитателя с детьми в государственном детском саду «Балдәурен» Индерского района Атырауской области Казахстана. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Казинформ.

Как стало известно, инцидент произошел во время праздника, организованного в честь трехлетия одного из воспитанников детского сада. На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как взрослые громко разговаривают с детьми, а одна из воспитательниц толкает ребенка и бьет его по спине.