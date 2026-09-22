Сообщается о продолжающейся контрабанде мяса из Кыргызстана в Узбекистан

В Кыргызстанен в Узбекистан прозвучали утверждения о незаконном вывозе мяса. Об этом 22 сентября на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана сообщил депутат Уланбек Жээнбаев.

На заседании обсуждался вопрос исполнения государственного бюджета Кыргызстана на 2025 год. Депутат подчеркнул, что цены на мясо в стране не снижаются, а, наоборот, продолжают расти.

По его словам, распространились видео, на которых видно, как мясная продукция в Узбекистане продается с кыргызскими этикетками. Депутат расценил это как признак того, что контрабанда мяса продолжается.

«Мы видим видео, на которых скот с кыргызскими бирками в Узбекистане продается. Значит, контрабанда продолжается. Необходимо принять меры для стабилизации цен на мясо», — заявил Уланбек Жээнбаев.

Отмечается, что Кабинет Министров Кыргызстана принимает ряд мер по регулированию цен на мясо. Также Антимонопольный комитет установил цену в 770 сомов за килограмм мяса, что составляет примерно 100 тысяч сумов.

На данный момент по поводу упомянутых депутатом случаев в Узбекистан контрабанды мяса дополнительной официальной информации не поступало.