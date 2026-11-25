Сообщается об обнаружении подозрительных купюр номиналом 5 тысяч рублей в российском Белгороде и временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Местные власти предупреждают, что в составе этих денег присутствуют следы химических веществ, которые могут представлять угрозу для здоровья человека.

Согласно имеющимся данным, в нескольких районах Белгорода фальшивые банкноты были найдены на улице, а также под «дворниками» автомобилей. Городская администрация призвала граждан не прикасаться к таким деньгам.

Аналогичный инцидент был зафиксирован и в Макеевке. 21 ноября мужчина, подобравший одну из купюр номиналом 5 тысяч рублей возле автобусной остановки, получил отравление неизвестным веществом. Он был госпитализирован, после оказания медицинской помощи его состояние стабилизировалось. Позже выяснилось, что купюры являются фальшивыми и содержат следы опасных химикатов.

Власти призывают население не поднимать подозрительные деньги, кошельки, банковские карты и другие чужие предметы, лежащие на улице. В случае обнаружения подобных вещей рекомендуется не приближаться к ним и сообщить по номеру 112.