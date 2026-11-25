Президент США Дональд Трамп 24 ноября в ходе традиционной церемонии накануне Дня благодарения символически «помиловал» двух индеек по кличке Фридом («Свобода») и Фезерс («Перья»).

Как сообщает Русская служба Би-би-си, обе индейки были выращены на ферме в штате Западная Виргиния. Их имена были выбраны путем голосования среди американцев.

«Помилованные» президентом птицы не попадут на праздничный стол. После церемонии их отправят в Техасский университет А&М, где за ними будут ухаживать специалисты и студенты.

Традиция дарить президенту США индейку перед Днем благодарения зародилась в 1947 году. С тех пор производители индеек ежегодно преподносят этих птиц в дар главе государства.