В Таиланде во время купания слона сотрудник вручную удалил экскременты из его кишечника (видео)
В одном из природных заповедников недалеко от столицы Таиланда, Бангкока, произошел необычный инцидент во время купания слона туристами. Гости, приехавшие на отдых, зашли в воду по пояс и, моя огромное животное, столкнулись с неожиданной ситуацией.
Как выяснилось, у слона возникли трудности с дефекацией. Тогда один из сотрудников заповедника решил помочь животному. На глазах у изумленных туристов, стоя прямо в воде, он вручную извлек крупные куски экскрементов, выходившие из слона.
Эта сцена стала для окружающих неожиданным и несколько неловким моментом. Некоторые туристы рассмеялись, другие не смогли скрыть своего удивления. Происшествие стало для гостей весьма запоминающимся моментом, сильно отличающимся от обычных туристических впечатлений.
Купание слонов — одно из развлечений, предлагаемых в некоторых туристических местах Таиланда. Однако привлечение животных к таким мероприятиям часто вызывает дискуссии с точки зрения их благополучия и безопасности туристов. По данным организации Ворлд Анимал Протектион, для слонов предпочтительнее создавать условия для самостоятельного купания в естественных водоемах.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…