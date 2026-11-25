В одном из природных заповедников недалеко от столицы Таиланда, Бангкока, произошел необычный инцидент во время купания слона туристами. Гости, приехавшие на отдых, зашли в воду по пояс и, моя огромное животное, столкнулись с неожиданной ситуацией.

Как выяснилось, у слона возникли трудности с дефекацией. Тогда один из сотрудников заповедника решил помочь животному. На глазах у изумленных туристов, стоя прямо в воде, он вручную извлек крупные куски экскрементов, выходившие из слона.