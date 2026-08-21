Российский космический спутник сфотографировал плато Маньпупунёр сверху

·24·Технологии
Российский космический спутник сфотографировал плато Маньпупунёр сверху

С российского космического спутника «Ресурс-П» успешно сфотографировали сверху знаменитое плато Маньпупунёр в Республике Коми и его уникальные природные объекты. Этот географический регион уже много лет привлекает внимание не только туристов, но и специалистов, изучающих поверхность Земли с помощью современных технологий дистанционного зондирования. Об этом сообщает иксбт.ком.

Как сообщает издание иксбт.ком, этот природный комплекс одновременно запечатлели с двух ракурсов — с земли и из космоса. Это позволило учёным более подробно наблюдать общее состояние рельефа и с высокой точностью оценить его современные географические особенности.

Как образовались уникальные каменные столбы?

Главная достопримечательность плато — семь гигантских каменных столбов высотой от 30 до 42 метров. Эти причудливые формы возникли в результате природных процессов, происходивших на протяжении миллионов лет, а именно — разрушения горных пород под воздействием сильных ветров и погодных условий.

Согласно имеющимся данным, около 200 миллионов лет назад на этой территории располагался огромный горный хребет. Однако со временем осадки, солнечные лучи, сильные морозы и постоянные ветры сделали своё дело, постепенно разрушив более мягкие горные породы.

Миллионолетнее чудо природы

Более твёрдые и устойчивые кварцитовые и сланцевые породы выдержали испытания природы и сохранились до наших дней. Со временем они превратились в каменные останцы самых разных форм и сегодня стали одной из главных и наиболее привлекательных природных достопримечательностей всего Уральского региона.

Космические снимки ещё раз наглядно показали гармоничное сочетание этих древних объектов с окружающей средой, а также их географическое расположение. Использование современных технологий и космических аппаратов значительно облегчает изучение всего, что находится на поверхности Земли.

МаньпупунёрResurs-PКосмосПриродаУрал
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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