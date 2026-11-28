После завершения осмотра заключенную повезли обратно в тюрьму. Однако по дороге трое сотрудников тюрьмы остановились в заведении быстрого питания Вхатабургер, чтобы поесть. В это время Тейлор оставалась в служебном автомобиле Dodge Джурней вместе с другой заключенной, которую также возили на осмотр.

26-летняя Ребекка Тейлор была приговорена к шести годам лишения свободы за угон нескольких автомобилей. Она отбывала наказание в исправительном учреждении города Грантс. Утром 25 ноября её доставили в город Альбукерке для прохождения медицинского обследования из-за беременности.

В американском штате Нью-Мексико беременная заключенная воспользовалась халатностью сотрудников тюрьмы и угнала их служебный автомобиль. Охранники остановились перекусить гамбургерами по пути после медицинского осмотра женщины, чем и воспользовалась арестантка. Несмотря на то, что с момента инцидента прошло три дня, её местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщает НБК Невс.

В этот момент она отстегнула ремень безопасности, пересела на водительское сиденье и уехала. Вторая заключенная, находившаяся с ней, не стала участвовать в побеге. Пока нет точной информации о том, вышла ли женщина из машины добровольно или Тейлор заставила её покинуть салон.

Выяснилось, что на момент побега Тейлор находилась на втором месяце беременности. Пресс-секретарь службы исполнения наказаний Нью-Мексико Бриттани Ромбах сообщила, что из-за беременности на женщину не надели наручники во время транспортировки.

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«Из-за беременности её не заковали в наручники в дороге. По имеющимся у нас данным, в момент инцидента один из сотрудников находился рядом с автомобилем, а не внутри», — заявила Бриттани Ромбах.

Поиски сбежавшей заключенной продолжаются

Примерно через час после инцидента угнанный Тейлор служебный автомобиль был обнаружен брошенным в Альбукерке. Спустя несколько часов в машине нашли служебный телефон и оранжевую тюремную робу, принадлежавшую заключенной.

После этого правоохранительные органы начали масштабные поиски, чтобы установить местонахождение женщины. В частности, были проверены автобусы, поезда и другие виды общественного транспорта в Альбукерке. Однако проведенные проверки пока не дали результатов.

По состоянию на 27 ноября полиция предполагает, что Ребекка Тейлор, возможно, еще не покинула город. Правоохранители ведут поиски в юго-западных районах Альбукерке, где её видели в последний раз.

Также в рамках расследования проверяются телефонные звонки, которые заключенная совершала из тюрьмы. Кроме того, опрашиваются другие заключенные, чтобы выяснить, был ли у неё план побега и куда она могла направиться.

На данный момент местонахождение Ребекки Тейлор, которую ищут уже три дня, остается неизвестным.