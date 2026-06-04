В Самарканде начал работу авторитетный международный экологический форум

Фото: Саида Мирзиёева

Древний и вечно молодой город Самарканд вновь стал центром крупных политических и экологических диалогов, привлекающих внимание всего мира. В этом историческом городе официально начала свою работу 8-я Ассамблея Глобального экологического фонда, организованная на высоком уровне. В церемонии открытия этого авторитетного мероприятия приняла участие руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева и торжественно зачитала приветственное слово главы нашего государства участникам собрания.

Этот крупный форум служит уникальной площадкой для широкого обсуждения изменений климата и глобальных экологических проблем, которые сегодня являются наиболее острыми и актуальными не только для региона Центральной Азии, но и для всей нашей планеты. Кроме того, это мероприятие в очередной раз наглядно доказало, что роль и авторитет Узбекистана в определении глобальной экологической повестки дня с каждым днем растут.

Миллиардные инвестиции: огромный шаг к «зеленому» будущему

Одной из самых заметных и практических частей Ассамблеи, несомненно, стала организованная в ее рамках «Эко Экспо Кентрал Асиа-2026» специализированная выставка. На площадке этой выставки были подписаны финансовые документы на беспрецедентную сумму для перспективных проектов, направленных на охрану окружающей среды:

Для обеспечения экологической устойчивости 80 миллионов долларов получено в виде безвозмездных грантов;

Для внедрения энергосберегающих и экологических проектов более 520 миллионов долларов достигнуто важных соглашений по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Теперь главная задача — последовательно и качественно внедрить в жизнь эти огромные цифры на бумаге и благородные инициативы по защите природы. Отрадно, что в эти дни в двух крупных мероприятиях участвуют из 180 стран мира прибывшие более 8,5 тысяч ведущих ученых, экспертов и специалистов отрасли.

Сотрудничество с МАГАТЭ в сфере ядерной энергетики и медицины

В рамках мероприятий в Самарканде руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева провела официальную встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, посетившим нашу страну.

Высокопоставленный гость Основная цель визита Основные обсуждаемые направления Рафаэль Гросси (глава МАГАТЭ) Церемония начала строительства АЭС в Джизаке Новая ядерная инфраструктура, ядерная медицина и подготовка кадров

Высокопоставленный гость прибыл в Узбекистан для участия в торжественной церемонии, посвященной началу строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Джизакской области — долгожданному историческому событию в нашей стране. В ходе общения, прошедшего в теплой и дружественной атмосфере, стороны подробно рассмотрели вопросы перспективного партнерства по созданию современной национальной инфраструктуры ядерной энергетики, развитию ядерной медицины, важной для лечения рака и других тяжелых заболеваний, а также подготовке высококвалифицированных молодых кадров, соответствующих международным стандартам, для этих отраслей.

Фундамент будущего: Такие масштабные шаги Узбекистана в борьбе с глобальными экологическими проблемами и освоении ядерных технологий в целях безопасного мира создают основу для превращения нашей страны в будущем в еще более чистое и мощное государство.

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