Пожар на остановке в Андижане: подробности инцидента, ликвидированного за короткое время

·43·Общество
Пожар на остановке в Андижане: подробности инцидента, ликвидированного за короткое время

Сегодня, 6 июня, в одном из автобусных остановочных пунктов города Андижан Андижанской области произошел пожар. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям области.

По предварительным данным, около 16:20 на номер 112 поступило сообщение о задымлении и возгорании на придорожной остановке, расположенной на улице Пирмухамедова в махалле «Яхши».

После этого пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на место происшествия и прибыли туда всего через 5 минут. Благодаря оперативным мерам пожар был полностью ликвидирован в кратчайшие сроки, к 16:32.

В результате инцидента повреждена площадь остановки примерно в 20 квадратных метров. К счастью, пострадавших или получивших травмы граждан во время пожара не выявлено.

Ответственные лица изучают причины происшествия.

АндижанПожарМЧСОбществоБезопасность
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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