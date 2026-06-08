В результате взрыва на газозаправочной станции в Каршинском районе погибли 6 человек

·56·Общество
В результате взрыва на газозаправочной станции в Каршинском районе погибли 6 человек

8 июня в Каршинском районе Кашкадарьинской области, на территории махалли «Чаман», произошел взрыв на пункте заправки сжиженным газом бытовых баллонов.

Сообщение в МЧС поступило в 13:50. Спасательные подразделения прибыли на место происшествия в 14:02, пожар был полностью ликвидирован в 14:55.

По предварительным данным, огнем повреждены 4 автомобиля и 2 подземных резервуара для хранения топлива.

В результате происшествия погибли 6 граждан, 5 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По поручению Президента создана правительственная комиссия под руководством заместителя Премьер-министра Очилбоя Раматова. Комиссия займется оказанием помощи пострадавшим, изучением причин взрыва и устранением последствий.

Каршинский районКашкадарьинская областьМЧСОчилбой Раматов
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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