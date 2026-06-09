Приняты меры против женщины, оказывавшей давление на семерых внуков

·9·Общество
Приняты меры против женщины, оказывавшей давление на семерых внуков

В одной из семей Самарканда выявлена тревожная ситуация, связанная с нарушением прав детей. Выяснилось, что 61-летняя женщина регулярно оказывала физическое и психологическое давление на семерых своих внуков, находившихся под ее опекой.

Инцидент привлек внимание общественности после распространения видеообращения в социальных сетях. Данная ситуация была изучена региональным представителем Уполномоченного по правам ребенка в Самаркандской области.

В ходе проверки установлено, что женщина применяла различные виды давления к несовершеннолетним детям, находившимся на ее попечении. Для обеспечения безопасности детей и защиты их от возможного насилия в сотрудничестве с правоохранительными органами были приняты оперативные меры.

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка направлено обращение в органы внутренних дел, оформлены охранные ордера для пострадавших детей. Также соответствующими ведомствами принимаются дополнительные меры по обеспечению их прав и интересов.

Ответственные лица сообщили, что продолжается правовая оценка данной ситуации. Приоритетной задачей определено обеспечение воспитания детей в здоровой среде и их безопасности.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Бухаре арестован автомобиль Hyundai Elantra предпринимателя за неуплату банковского долгаВ Бухаре арестован автомобиль Hyundai Elantra предпринимателя за неуплату банковского долгаСегодня, 07:50Мошенничество с кешбэком: хищено 3,2 млрд сумовМошенничество с кешбэком: хищено 3,2 млрд сумовСегодня, 07:48В ташкентском метро взорвался пауэрбанк из-за жарыВ ташкентском метро взорвался пауэрбанк из-за жарыСегодня, 07:40Жительница Андижана стала матерью четверых детей одновременноЖительница Андижана стала матерью четверых детей одновременноСегодня, 07:11В результате взрыва на газозаправочной станции в Каршинском районе погибли 6 человекВ результате взрыва на газозаправочной станции в Каршинском районе погибли 6 человекВчера, 12:52В Ташкенте и Хорезме пресечена торговля смертельными наркотикамиВ Ташкенте и Хорезме пресечена торговля смертельными наркотикамиВчера, 07:08
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения