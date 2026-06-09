Приняты меры против женщины, оказывавшей давление на семерых внуков

В одной из семей Самарканда выявлена тревожная ситуация, связанная с нарушением прав детей. Выяснилось, что 61-летняя женщина регулярно оказывала физическое и психологическое давление на семерых своих внуков, находившихся под ее опекой.

Инцидент привлек внимание общественности после распространения видеообращения в социальных сетях. Данная ситуация была изучена региональным представителем Уполномоченного по правам ребенка в Самаркандской области.

В ходе проверки установлено, что женщина применяла различные виды давления к несовершеннолетним детям, находившимся на ее попечении. Для обеспечения безопасности детей и защиты их от возможного насилия в сотрудничестве с правоохранительными органами были приняты оперативные меры.

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка направлено обращение в органы внутренних дел, оформлены охранные ордера для пострадавших детей. Также соответствующими ведомствами принимаются дополнительные меры по обеспечению их прав и интересов.

Ответственные лица сообщили, что продолжается правовая оценка данной ситуации. Приоритетной задачей определено обеспечение воспитания детей в здоровой среде и их безопасности.