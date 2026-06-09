Мошенничество с кешбэком: хищено 3,2 млрд сумов

·5·Общество
Мошенничество с кешбэком: хищено 3,2 млрд сумов

В Ферганской области раскрыт крупный случай финансового мошенничества через приложение «Солик Мобиле». По данным следствия, группа лиц пыталась присвоить средства государственного бюджета путем фиктивных торговых операций.

Выяснилось, что граждане М.Х., М.Х. и К.И. по предварительному сговору создали несколько групп в мессенджере Telegram. Через эти платформы они продавали другим лицам онлайн право на кешбэк за чеки, оформленные от имени различных предприятий.

В ходе проверки установлено, что, хотя семь обществ с ограниченной ответственностью фактически не осуществляли торговлю или услуги, были оформлены фиктивные электронные счета-фактуры. В документах указывалась реализация товаров и услуг на сумму 3,3 трлн сумов.

Инфографика о раскрытии хищения на 3,2 млрд сумов через кешбэк в Фергане.

Кроме того, на основе фиктивных операций через системы онлайн-контрольно-кассовой техники формировались чеки, оформленные на более чем 211 тысяч граждан. В результате через систему «Солик Мобиле» был сформирован кешбэк на общую сумму 28,5 млрд сумов.

Установлено, что 3,2 млрд сумов из этой суммы были выплачены за счет государственного бюджета. Следственные органы сообщили, что эти средства были хищены путем присвоения или растраты.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса, связанным с присвоением или растратой, а также подделкой документов. Следственные действия продолжаются.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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