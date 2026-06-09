Трагедия в Стамбуле: погиб 6-летний ребенок из Узбекистана

В результате ужасного несчастного случая, произошедшего в Стамбуле, Турция, погиб 6-летний гражданин Узбекистана. Трагическое происшествие случилось на трамвайной остановке Лалели в районе Фатих, одном из самых оживленных мест города.

Сообщается, что несовершеннолетний ребенок приехал в Турцию с родителями и родственниками с туристической целью. По предварительным данным, после выхода из трамвая он оказался зажат между транспортным средством и платформой. В результате движения трамвая ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы Турции проводят следственные действия по факту происшествия. Выясняются точные причины и все обстоятельства случившегося.

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего и сообщило о принятии мер по оказанию необходимой консульской и правовой помощи.

Кроме того, консульство призвало соотечественников, находящихся за рубежом, особенно в крупных городах, уделять серьезное внимание безопасности детей при пользовании общественным транспортом. Специалисты подчеркивают важность того, чтобы не оставлять детей без присмотра в местах с интенсивным движением.