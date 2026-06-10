Конфискованы несертифицированные лекарства на сумму почти 900 млн сумов

·1·Общество
Конфискованы несертифицированные лекарства на сумму почти 900 млн сумов

Правоохранительные органы пресекли продажу лекарственных средств без сертификатов качества в Наманганской области и городе Ташкенте.

В аптеке Янгикурганского района Наманганской области выявлена продажа 1 011 видов лекарственных средств на общую сумму 452 миллиона сумов, не имеющих документов, подтверждающих их качество.

В Янгихаётском районе города Ташкента был пресечен факт продажи препарата «Тецентрик» без рецепта врача за 9 150 долларов США. В ходе проверки также были обнаружены некачественные и просроченные лекарства на сумму 309,3 миллиона сумов.

Кроме того, стало известно, что в цехе по упаковке лекарств хранилась незарегистрированная, несертифицированная и просроченная продукция на сумму 139,4 миллиона сумов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 186-3 Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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