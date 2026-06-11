Мужчины хотели поймать быка, но все пошло не по плану

Странный инцидент, произошедший в Узбекистане, превратил обычный процесс поимки быка в неожиданное зрелище. Мужчины пытались схватить животное, но ситуация сложилась совсем не так, как они ожидали.

На кадрах видно, как группа мужчин приближается к быку, чтобы поймать его. Поначалу казалось, что все под контролем, но через несколько секунд ситуация кардинально меняется — разъяренный бык внезапно переходит в контратаку.

После этого люди забывают о своем плане и начинают спасаться бегством. Бык же преследует их, создавая вокруг настоящую панику.

Видео быстро распространилось в социальных сетях, вызвав волну ироничных комментариев. Некоторые в шутку писали, что «бык сам организовал свою корриду». Другие с иронией отметили: «план был, но у быка тоже был свой план».