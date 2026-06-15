Водитель Дамас попал в ДТП при попытке обгона

Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Самаркандской области, широко обсуждается в социальных сетях. Авария случилась из-за того, что водитель Дамас совершил опасный маневр, пытаясь обогнать несколько транспортных средств.

По данным Службы безопасности дорожного движения, инцидент произошел 9 июня около 18:10 на 138-м километре автомобильной дороги М-37, проходящей через махаллю «Мирза Олим» в Пахтачийском районе.

На опубликованных видеозаписях видно, как водитель Дамас выехал на обочину, где отсутствует асфальтовое покрытие, чтобы обогнать впереди идущие автомобили. Однако из-за высокой скорости и неблагоприятных дорожных условий водитель потерял управление транспортным средством.

В результате Дамас врезался в заднюю часть грузового автомобиля, двигавшегося в том же направлении.

В результате происшествия 35-летний водитель получил различные телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники ОБДД Пахтачийского района проводят расследование по данному факту.