В Ташкенте стартовал Международный форум исламской цивилизации

В Центре исламской цивилизации в Узбекистане начал свою работу I Международный форум исламской цивилизации на тему «Исламская цивилизация: путь мира, толерантности и просвещения».

В крупном мероприятии принимают участие государственные и общественные деятели, ученые-богословы и руководители международных организаций из более чем 50 стран мира.

Форум пройдет в трех городах

Международный форум продлится с 7 по 11 июля.

Его мероприятия будут организованы в городах Ташкент, Самарканд и Термез, где будет обсуждаться роль исламской цивилизации в развитии мира, толерантности и просвещения.

При сотрудничестве авторитетных организаций

Конференция организована при сотрудничестве ряда государственных, религиозных и научных учреждений.

В их числе:

Центр исламской цивилизации в Узбекистане;

Комитет по делам религий;

Международная исламская академия Узбекистана;

Международные научно-исследовательские центры Имама Матуриди, Имама Бухари и Имама Термизи;

Управление мусульман Узбекистана;

Организация ICESCO.

Участвуют представители более 50 стран

В форуме принимают участие около 300 почетных гостей из более чем 50 стран мира.

Среди них государственные и общественные деятели, министры, муфтии, руководители международных организаций и известные ученые.

Основное внимание — миру и просвещению

В рамках форума ожидается широкое обсуждение богатого научного наследия исламской цивилизации, идей толерантности и ее роли в укреплении мира.

Конференция становится важной площадкой, направленной на продвижение наследия исламской цивилизации Узбекистана на международном уровне и укрепление научного сотрудничества.