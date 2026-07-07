В Ташкенте стартовал Международный форум исламской цивилизации
В Центре исламской цивилизации в Узбекистане начал свою работу I Международный форум исламской цивилизации на тему «Исламская цивилизация: путь мира, толерантности и просвещения».
В крупном мероприятии принимают участие государственные и общественные деятели, ученые-богословы и руководители международных организаций из более чем 50 стран мира.
Форум пройдет в трех городах
Международный форум продлится с 7 по 11 июля.
Его мероприятия будут организованы в городах Ташкент, Самарканд и Термез, где будет обсуждаться роль исламской цивилизации в развитии мира, толерантности и просвещения.
При сотрудничестве авторитетных организаций
Конференция организована при сотрудничестве ряда государственных, религиозных и научных учреждений.
В их числе:
Центр исламской цивилизации в Узбекистане;
Комитет по делам религий;
Международная исламская академия Узбекистана;
Международные научно-исследовательские центры Имама Матуриди, Имама Бухари и Имама Термизи;
Управление мусульман Узбекистана;
Организация ICESCO.
Участвуют представители более 50 стран
В форуме принимают участие около 300 почетных гостей из более чем 50 стран мира.
Среди них государственные и общественные деятели, министры, муфтии, руководители международных организаций и известные ученые.
Основное внимание — миру и просвещению
В рамках форума ожидается широкое обсуждение богатого научного наследия исламской цивилизации, идей толерантности и ее роли в укреплении мира.
Конференция становится важной площадкой, направленной на продвижение наследия исламской цивилизации Узбекистана на международном уровне и укрепление научного сотрудничества.
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