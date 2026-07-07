В Ташкенте стартовал Международный форум исламской цивилизации

·41·Узбекистан
В Ташкенте стартовал Международный форум исламской цивилизации

В Центре исламской цивилизации в Узбекистане начал свою работу I Международный форум исламской цивилизации на тему «Исламская цивилизация: путь мира, толерантности и просвещения».

В крупном мероприятии принимают участие государственные и общественные деятели, ученые-богословы и руководители международных организаций из более чем 50 стран мира.

Форум пройдет в трех городах

Международный форум продлится с 7 по 11 июля.

Его мероприятия будут организованы в городах Ташкент, Самарканд и Термез, где будет обсуждаться роль исламской цивилизации в развитии мира, толерантности и просвещения.

В Ташкенте стартовал Международный форум исламской цивилизации

При сотрудничестве авторитетных организаций

Конференция организована при сотрудничестве ряда государственных, религиозных и научных учреждений.

В их числе:

  • Центр исламской цивилизации в Узбекистане;

  • Комитет по делам религий;

  • Международная исламская академия Узбекистана;

  • Международные научно-исследовательские центры Имама Матуриди, Имама Бухари и Имама Термизи;

  • Управление мусульман Узбекистана;

  • Организация ICESCO.

В Ташкенте стартовал Международный форум исламской цивилизации

Участвуют представители более 50 стран

В форуме принимают участие около 300 почетных гостей из более чем 50 стран мира.

Среди них государственные и общественные деятели, министры, муфтии, руководители международных организаций и известные ученые.

Основное внимание — миру и просвещению

В Ташкенте стартовал Международный форум исламской цивилизации

В рамках форума ожидается широкое обсуждение богатого научного наследия исламской цивилизации, идей толерантности и ее роли в укреплении мира.

Конференция становится важной площадкой, направленной на продвижение наследия исламской цивилизации Узбекистана на международном уровне и укрепление научного сотрудничества.

ТашкентУзбекистанСамаркандТермезИМЕСКО
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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