Раскрыт факт систематического истязания 91-летней женщины домработницей

·69·Общество
Раскрыт факт систематического истязания 91-летней женщины домработницей

В Ташкенте в суде подтвердился факт того, что домработница, нанятая для ухода за 91-летней женщиной, на протяжении нескольких месяцев применяла к ней насилие. Преступление было раскрыто благодаря записям со скрытых камер видеонаблюдения.

Согласно приговору суда, 33-летняя женщина была нанята для выполнения домашних дел и ухода за пожилой женщиной. Однако в течение примерно 3–4 месяцев она, скрываясь от хозяев дома, систематически избивала 91-летнюю пенсионерку, причиняя ей телесные повреждения.

Находясь в беспомощном состоянии, женщина не могла рассказать близким о переживаемом насилии. В ходе судебного процесса подсудимая полностью признала свою вину, заявив, что не смогла сдержаться из-за усталости от постоянной работы.

Согласно её показаниям, насилие продолжалось до 19 марта 2026 года. Домработница призналась, что регулярно наносила удары пожилой женщине по голове, шее и рукам.

Утром 19 марта она снова избила женщину. Вскоре после этого в комнату вошла внучка бабушки, чтобы проведать её. Пожилая женщина ничего не смогла сказать, лишь заплакала. Именно это обстоятельство вызвало подозрения у родственников.

После этого владельцы дома проверили записи с установленных в квартире скрытых камер видеонаблюдения и увидели, как домработница совершает акты насилия. Эти кадры впоследствии послужили важным доказательством для следствия.

По решению суда женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей об истязании. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.

Ташкент
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Charos
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