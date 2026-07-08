Золото настоящее или подделка? Теперь об этом расскажет телефон

·1·Узбекистан
Золото настоящее или подделка? Теперь об этом расскажет телефон

В Узбекистане планируется внедрение системы обязательной цифровой маркировки ювелирных изделий. Благодаря новому порядку покупатели смогут проверять, где были произведены изделия из золота, драгоценных металлов и камней, из какой страны они были привезены и какой путь прошли до прилавка.

Эта система послужит инструментом борьбы с контрафактной продукцией, незаконной торговлей и контрабандой. Сначала маркировка будет запущена в тестовом режиме. До 30 декабря 2027 года производители, импортеры и продавцы будут участвовать в системе на добровольной основе.

К 1 июля 2028 года будет разработан окончательный порядок обязательной маркировки. С 1 января 2029 года она станет обязательной для производителей и импортеров, а с 1 апреля — для продавцов.

Покупатели смогут проверить, является ли ювелирное изделие подлинным или поддельным, через мобильное приложение «Asl belgisi».

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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