В Янгиюле выявлен факт выращивания каннабиса в теплице
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В городе Янгиюль Ташкентской области выявлен факт незаконного выращивания каннабиса.
В ходе оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств сотрудники СГБ и МВД проверили местного жителя, ранее имевшего судимость.
Сообщается, что мужчина 1973 года рождения организовал на своем приусадебном участке теплицу, где выращивал 22 куста каннабиса.
Выявленные растения были изъяты в установленном порядке. В настоящее время правоохранительными органами по данному факту проводятся следственные действия.
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