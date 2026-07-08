В Янгиюле выявлен факт выращивания каннабиса в теплице

В городе Янгиюль Ташкентской области выявлен факт незаконного выращивания каннабиса.

В ходе оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств сотрудники СГБ и МВД проверили местного жителя, ранее имевшего судимость.

Сообщается, что мужчина 1973 года рождения организовал на своем приусадебном участке теплицу, где выращивал 22 куста каннабиса.

Выявленные растения были изъяты в установленном порядке. В настоящее время правоохранительными органами по данному факту проводятся следственные действия.