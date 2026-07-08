Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием Lacetti, Kia K5 и Zeekr

·3·Общество
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием Lacetti, Kia K5 и Zeekr

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Юнусабадском районе города Ташкента погибли два человека, еще трое, включая двоих детей, получили травмы, сообщает ГУВД города Ташкента.

Инцидент произошел 30 июня около 05:10 утра на перекрестке улиц Амира Темура и Богишамол. В ДТП участвовали автомобили Lacetti, Kia K5 и Zeekr.

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как водитель Lacetti пытается развернуться, в этот момент на высокой скорости его объезжает Zeekr, а ехавший следом Kia K5 не успевает избежать столкновения. От удара Lacetti разорвало на две части.

По данным ГУВД Ташкента, два человека, находившиеся в салоне Lacetti, скончались. Еще трое пассажиров с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Согласно предварительным данным следствия, автомобилями Kia K5 и Zeekr управляли несовершеннолетние школьники. Предполагается, что они могли устроить между собой гонки.

Ученик, находившийся за рулем Kia K5, заявил, что взял машину у отца без спроса. Он принес извинения родным погибших, своим родителям и общественности за случившееся.

Водитель Zeekr признался, что покинул место происшествия. По его словам, после случившегося он находился в состоянии шока и ушел домой.

По данному факту было проведено общественное обсуждение, в котором приняли участие активисты махалли, учителя школ, где обучались подростки, и сами учащиеся.

Следственным управлением ГУВД Ташкента по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса. Данная статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы.

По делу создана следственная группа. В настоящее время продолжаются предварительные следственные действия.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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