Подросток, тайно взявший машину отца, стал причиной гибели двух человек

·0·Общество
Подросток, тайно взявший машину отца, стал причиной гибели двух человек

Стали известны новые подробности страшного ДТП в Юнусабадском районе Ташкента, унесшего жизни двух человек. По сообщению ГУВД Ташкента, виновником аварии стал несовершеннолетний подросток, управлявший автомобилем Kia.

Сообщается, что ночью он без разрешения взял ключи от машины отца и отправился с друзьями кататься по городу. Подросток признался, что управлял автомобилем на высокой скорости и, увидев выехавший на перекресток Lacetti, не успел вовремя затормозить.

В результате сильного столкновения двое граждан, находившихся в Lacetti, скончались на месте происшествия. Еще три человека, включая двоих детей, были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 266 Уголовного кодекса. Согласно этой статье, виновному грозит до 10 лет лишения свободы.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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