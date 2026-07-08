Золото подешевело: золотовалютные резервы Узбекистана резко сократились

Международные золотовалютные резервы Узбекистана в июне заметно сократились. Согласно данным Центрального банка, стоимость резервов за месяц снизилась на 6,8 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 июля 2026 года общая стоимость золотовалютных резервов республики составила 63,7 миллиарда долларов. Это указывает на снижение на 9,6 процента по сравнению с показателем на начало июня.

Сообщается, что стоимость золотых активов, составляющих основную часть международных резервов, также снизилась. Если в начале июня этот показатель составлял 61,4 миллиарда долларов, то к началу июля он опустился до 55,75 миллиарда долларов. Специалисты объясняют это удешевлением золота на мировом рынке.

При этом физический объем золота в резервах продолжил расти. В частности, количество золота в хранилищах Центрального банка достигло 13,9 миллиона тройских унций или примерно 432 тонн. Это почти на 9 тонн больше, чем месяцем ранее, и более чем на 68 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валютные активы также продемонстрировали снижение. Если на начало июля валютные средства в международных резервах составляли 7,44 миллиарда долларов, то в начале июня эта цифра составляла 8,57 миллиарда долларов. Сокращение за месяц составило 1,1 миллиарда долларов.

Эксперты отмечают, что на снижение стоимости резервов в основном повлияло изменение цен на золото на мировом рынке. В то же время рост физического объема золотых запасов страны оценивается как положительный фактор в структуре международных резервов.